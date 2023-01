Dřeme, vedeme, ale náskok neudržíme, litoval opavský pivot Kvapil

Herec Trojan má týden s Opavou Opavským basketbalistům nepřinesl štěstí ani herec Ivan Trojan, který byl v hledišti a jehož pojí přátelství s opavským trenérem Petrem Czudkem. „Štěstí... Možná kdybych byl na hřišti, ale ne,“ smál se Trojan, který sám basketbal hraje. „Každopádně to byl hezký zápas, byla to válka. Opravdu. Užil jsem si to, i když Opava prohrála.“ Podle něj Ostrava vyhrála díky větší rotaci. „Udolala tak Opavu fyzicky.“ V závěru Ivan Trojan na tribuně i vyskočil, když Kevin Týml uklouzl a rozhodčí odpískali faul opavskému Jakubu Mokráňovi. „Poznám, že to faul nebyl. Pro to jsem vyletěl,“ řekl Trojan. „Ale na rozhodčí bych se nevymlouval. Pokud chybovali, tak na obě strany. Ostrava byla lepší.“ Loni byl Ivan Trojan u toho, když Opavští ve finále Českého poháru porazili Nymburk. Tuto sezonu se jí ale příliš nedaří. „Je to logické,“ podotkl herec. „Hodně hráčů v opavském týmu skončilo, takže tým prochází přestavbou.“ Ivan Trojan tradičně jezdí do Opavy za svým přítelem Petrem Czudkem i¬pro to, aby si spolu zasportovali. V minulosti absolvoval i tréninky s mužstvem. „Ale teď se už mezi kluky necpu. Udělám si svoje věci a oni svoje. A když teď hráli derby, tak jsem toho využil a zajel se podívat. O víkendu se zřejmě přesunu i na USK Praha, takže budu mít takový týden s Opavou,“ připomněl příštího opavského protivníka.