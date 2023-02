Byli jsme všude pozdě, povzdechl si po porážce se Slavií trenér Olomoucka

Skóre otevřel trojkou Friday a naznačil, jakým směrem se bude první čtvrtina ubírat. Trefovali se totiž především střelci z dálky. Po deseti minutách domácí prohrávali 15:32, když zaostávali hlavně v obraně.

„O naší porážce se rozhodlo už v první čtvrtině. Soupeř trefil celou řadu střel, hlavním problémem ale byla naše obrana. Byli jsme všude pozdě, Slavie nás dokázala potrestat. Po takovém začátku šlo naše sebevědomí hodně dolů, táhlo se to s námi i ve druhém poločase,“ povzdechl si trenér Olomoucka Tihomir Bujan.

Jeho hráčům chyběla patřičná jiskra, dokázali se do konce poločasu přiblížit jen na stále vysoký rozdíl patnácti bodů – 37:52.

Hned po návratu na hřiště si hosté vzali zpět náskok dvaceti bodů a vzali Olomoucku další porci sebevědomí. Slavia hrála v pohodě a v klidu využívala další možnosti na zakončení. Do poslední čtvrtiny domácí vstupovali za krajně nepříznivého stavu 55:77. Ovšem po sérii sedmi bodů ještě vycítili šanci s výsledkem něco udělat. Ve 37. minutě už Halada trojkou snižoval na 73:81 a další dva body umazal Friday. Vzápětí ale odpověděl trojkou Walton a připravil Olomoucko o zbytek naděje na obrat.

„Dostali jsme se opět do velkého deficitu, to je náš problém. Začali jsme zase hrát pozdě a velkou ztrátu se už nepodařilo dotáhnout. Musíme si to rozebrat na videu a rychle zapomenout, protože už v dalším kole nás čeká minimálně stejně důležité utkání s Hradcem Králové,“ dodal rozehrávač domácích Marek Welsch.