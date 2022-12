Nedohraný duel basketbalistů Hradce s USK byl kontumován ve prospěch Pražanů

Hradec Králové se proti verdiktu může do 15 dní odvolat k vrchnímu řediteli NBL Zdeňku Břízovi a podle generálního manažera klubu Petra Sedmáka tuto možnost rozhodně využije. Do vypršení lhůty na odvolání nebude výsledek utkání započten do ligové tabulky.

„Došlo k fatálnímu pochybení domácího klubu Královští sokoli. Utkání nebylo po technické stránce vůbec připravené a způsobilé k zahájení. Nefungoval instant replay system, stolek, časomíry a také nebyly zajištěny náhradní možnosti jako stopky, mechanický ukazatel skóre a další věci. Proto bylo rozhodnuto o kontumaci. Věřím, že k podobné situaci už nikdy nedojde,“ uvedl v oficiálním prohlášení Kotrč.