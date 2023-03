Doba temna skončila. Tohle vítězství jsme potřebovali, zní z Hradce

„Zhodnotil bych to jediným slovem: Konečně!“ netajil úlevu křídelník či rozehrávač hradeckého týmu Adam Goga. „Pro nás je to vítězství, které jsme potřebovali,“ doplnil jej kouč Richard Kucsa. Pro něj osobně to byla první výhra s týmem, který před několika týdny převzal po Lubomíru Peterkovi.

Výhra vnesla do hradecké kabiny lepší náladu a optimismus. I přesto, že zbavení se barážového strašáku je ještě hodně daleko. Vyjádřeno číselně, nyní je to zisk minimálně jedné výhry navíc, než má předposlední Olomoucko.

Na souboj, z něhož pro jednoho vzejde radost ze záchrany a pro druhého nutnost ji obhajovat v souboji s nejlepšími z 1. ligy, mají oba rivalové šest utkání.

„Na toto vítězství je zapotřebí navázat dále. Mám z něj radost, ale musíme se připravovat na další zápas, který nás čeká,“ uvedl kouč Kucsa.

První příležitost dotáhnout se v počtu vítězství právě na Olomoucko budou Královští sokoli mít už pozítří, kdy na své palubovce přivítají USK Praha. Ze čtveřice účastníků nadstavbové skupiny o záchranu jasně nejúspěšnější tým, který může směle vyhlížet soka pro předkolo play off.

„Musíme na tuhle výhru navázat, baráži se chceme určitě vyhnout,“ burcuje tým Goga.

Jistotu, že se vyhne baráži, nemá ještě ani v tuto chvíli desátá Slavia, ale pravděpodobnost, že nakonec skončí poslední, není velká, Královští sokoli na ni totiž ztrácejí čtyři výhry, Olomoucko o jednu méně.

Právě Slavii zdolali Hradečtí už podruhé v sezoně, což se jim zatím podařilo jen v zápasech s Olomouckem. Nováčkovi v soutěži nedali moc šancí na úspěch.

„Většinu času jsme byli ve vedení a kontrolovali jsme zápas. Jsem rád, že také začátek druhého poločasu byl jiný než v ostatních zápasech,“ potěšilo kouče Kucsu. Podařilo se protrhnout smůlu. Po dlouhé době jsme trefili dobré střely a náš útok nebyl statický, dařilo se nám většinu zápasu. Hráli jsme solidní obranu, ze které jsme poté těžili v útoku,“ doplnil jej Goga.