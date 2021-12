Výhra a dva body navrch mohou pomoci basketbalistům Hradce splnit cíl

K bodům za výhru se přiblížili nějakých pět minut před koncem zápasu, přesto zbytek zápasu hráli tak, jako kdyby se o to teprve snažili. Basketbalisté Hradce Králové v dalším zápase NBL, v němž na domácí palubovce hostili družstvo NH Ostrava, dobře věděli, proč to dělají. A nakonec byli úspěšní, o 11 bodů totiž 87:76 vyhráli. To jim k výhře přidalo další výhodu.