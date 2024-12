Hráčem měsíce v lize basketbalistů je děčínský Válečník Ogundiran

Králem basketbalové ligy za listopad je děčínský guard Jordan Ogundiran. Univerzálovi s nigerijskými kořeny vynesly titul MVP měsíce ohromující statistiky, ve čtyřech zápasech zapisoval v průměru 24,3 bodu, 6,8 asistence a 5,3 doskoku. Užitečností 47 utvořil v Ostravě nový rekord letošní ligové sezony. „Jordan nás celý listopad táhnul a po zranění Waltona byl naším naprosto dominantním hráčem. Oceně ní dostal oprávněně,“ tvrdí děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Osmadvacetiletý Ogundiran je aktuálně třetím nejlepším střelcem NBL a sdíleně třetím nejužitečnějším hráčem. Do Děčína přišel přesně před rokem, smlouvu má do konce nynější sezony. Zůstane i pak? „Na to je ještě brzy. Každý hráč v jeho věku se chce posouvat, pokud se dostane někam výš, budeme mu to přát. Tím ale neříkám, že se ho nebudeme snažit udržet. “

Ani famózní Ogundiranova forma neodvrátila dvě porážky Děčína za sebou, Válečníci padli v Jindřichově Hradci i v Písku a postup do ligové skupiny A1 stále nemají jistý. „V obou zápasech jsme pokazili jednu čtvrtinu, to se nám nesmí stávat,“ velí Houser. Napravit to mohou Válečníci v sobotu doma proti Slavii.