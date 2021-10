Basketbalisté USK Praha dohnali v Brně šestnáctibodovou ztrátu

Brňané domácí dohrávku 1. kola dobře začali, vedli ještě 43:27, ale náskok neudrželi. „Je to pro nás ponaučení do zbytku sezony, že nám nikdo zadarmo nic nedá,“ řekl trenér Lubomír Růžička České televizi. Litoval, že jeho tým chybami vrátil soupeře do hry.

„Vedli jsme 43:27, kontrolovali jsme vývoj, ale pak začaly být na některých tvářích úsměvy, což nechápu. USK se dotáhlo, bylo hladovější. Pak začali trefovat velké střely. A do nás se vloudila nervozita,“ dodal brněnský kouč. Tým z Folimanky se opíral o trojici Kyle Mangas (27 bodů), Nathaniel West (24) a Tomáš Kyzlink (23).

Opavští se v předehrávce 7. kola od začátku Jindřichově Hradci bodově vzdalovali a žádné drama nakonec nepovolili. „Soupeř ve třetí čtvrtině proměňoval úspěšně střelbu a před poslední části hry snížil na rozdíl dvanácti bodů. Naštěstí nás ve čtvrté čtvrtině podržel střelecky Radek Kouřil a tak jsme se nemuseli bát o výsledek. Celý zápas odmakali velmi dobře Šiřina, Markusson a Jurečka,“ uvedl asistent Kryštof Vlček. Jakub Šiřina byl s 22 body nejlepším střelcem vítězů.

Olomoucko nestačilo na Pardubice a prohrálo 55:79.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 1. kolo

Brno - USK Praha 90:99 (23:22, 51:44, 73:68)

Nejvíce bodů: Bálint 19, Marko 16, Půlpán a Mickelson po 13 - Mangas 27, West 24, Kyzlink 23. 6. kolo

Olomoucko - Pardubice 55:79 (18:23, 34:38, 43:60)

Nejvíce bodů: Wiggins 21. Carpenter 19, Vučkovič 9 - Henry 14, Pekárek 13, Švrdlík a Walton po 11. 7. kolo

Opava - Jindřichův Hradec 95:71 (26:19, 53:35, 71:59)

Nejvíce bodů: Šiřina 22, Jurečka 18, Slavík 14 - Dorn 14, Welsch 13, Steere a Gregory po 10.