Opavští basketbalisté postoupili přes USK do ligového semifinále

Obhájci stříbra ztratili v sérii s USK jen druhý zápas po domácí prohře o tři body (96:99). Poté dvakrát vyhráli jasně na Folimance a dnes od začátku mířili za postupem. V poločase měli k dobru šestnáctibodový náskok, který po závěrečné siréně činil 25 bodů.

Opavský pivot Mattias Markusson nasbíral double double za 19 bodů a 12 doskoků. „Opavské žluté peklo je úžasné a je to radost před takovým publikem hrát,“ ocenil atmosféru. V dresu hostů při absenci kanonýra Kylea Mangase měl nejvíce 18 bodů Dalibor Vlk, jenž začal na lavičce.

„Jsem rád, že to máme za sebou. Když jsme doma prohráli druhé utkání, tak asi málokdo věřil, že vyhrajeme 4:1 na zápasy. Za to, že jsme to dokázali, patří poděkování celému týmu. Smekám před bojovností USK a před výkonem realizačního týmu. Tým složený z mladých hráčů nás hodně potrápil,“ řekl asistent trenéra Kryštof Vlček.