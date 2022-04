Basketbalisté Nymburka vstoupili do série s Děčínem vydřeným vítězstvím

Mistrovský tým sice už v první čtvrtině odskočil do dvouciferného náskoku, ale hosté druhou i třetí čtvrtinu o bod vyhráli a v povedeném nástupu do druhého poločasu se ujali i vedení 48:44. „Nevím, co se stalo ve třetí čtvrtině, ale jako kdybychom přišli ze šatny a přestali chtít hrát.

Přitom jsme si říkali, že tam vlítneme, natáhneme to na nějakých patnáct bodů a pohlídáme to. Jakmile jsme začali prohrávat o ty čtyři body, tak jsme si řekli, že takhle to prostě nejde, že to nejsme my, a začali jsme od obrany. Tam jsme udělali velký pokrok,“ řekl v televizním rozhovoru autor 14 nymburských bodů Luboš Kovář.

Nymburk na hluché období odpověděl třemi trojkami během necelé minuty, o jednu se postaral Colbey Ross a dvě přidal nejužitečnější hráč ligy Jerrick Harding. Od té doby už náskok Nymburka narůstal a před koncem dosáhl i dvacet bodů. Harding byl nejlepším střelcem zápasu s 22 body a čtyřmi trojkami. Domácí těžili i z vyrovnanosti kádru, protože jejich lavička předčila náhradníky soupeře v poměru 47:17. Hosty střelecky táhl Matěj Svoboda se 17 body.