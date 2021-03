Basketbalisté Nymburka oslavili návrat z karantény výhrou nad Brnem

Nymburk poslední zápas odehrál 11. března rovněž proti Brnu, poté však kvůli koronnaviru musel do karantény a ke společnému tréninku se hráči vrátili teprve v pátek.

Dnešní zápas měli přesto hostující Středočeši od začátku pod kontrolou a postupně si vypracovali náskok až 24 bodů. Největší zásluhu měl na čtrnáctém soutěžním vítězství za sebou navrátilec po zranění Vojtěch Hruban, který si připsal 24 bodů.

„My se po pauze moc těšili a bylo to vidět na naší energii,“ uvedl Hruban v tiskové zprávě. „Chyb tam sice bylo dost, dostávali jsme zbytečné koše, ale hlavní byla energie, se kterou jsme do zápasu šli. Ta nám pomohla vybudovat si v první půli náskok,“ dodal.

Další duel čeká Nymburk už v úterý, kdy nastoupí proti Bambergu. Utkání se kvůli opatřením v Německu hraje v bosenském Laktaši a pro české šampiony půjde o první ze čtyř utkání Ligy mistrů v devíti dnech.

„Brno je jeden z mála týmů v české lize, které nás dokážou připravit na to, co nás teď čeká v Lize mistrů. Nefunguje to tak, že budeme hrát v české lize na půl plynu a pak zmáčkneme pomyslné tlačítko a půjde nám to dobře i v Lize mistrů,“ řekl Lukáš Palyza, jenž se na výhře podílel 13 body.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 9. kolo nadstavby Skupina A1

Brno - Nymburk 82:101 (23:32, 39:55, 68:82)

Nejvíce bodů: Farský 17, Blake 13, Husták 12 - Hruban 24, Harding 18, Prewitt 14. Skupina A2

Děčín - Olomoucko 85:66 (25:12, 48:40, 65:54)

Nejvíce bodů: Žikla 19, Šiška 14, Boyko 11 - Feštr 22, Pekárek 17, Henry 9.