Nymburk po velkém obratu v poslední čtvrtině porazil basketbalisty Pardubic

Hostující Nymburk do zápasu nevstoupil dobře a po prvním dějství prohrával o osm bodů. Pardubičtí poté náskok navyšovali a do závěrečné čtvrtiny vstupovali s vedením o 17 bodů, ale ani to na výhru nestačilo.

Středočeši totiž předvedli velký obrat. Ještě necelé dvě minuty před koncem prohrávali o sedm bodů, pak se ale rychle dotáhli na rozdíl jednoho bodu a 55 sekund před koncem díky dvěma šestkám Christiana Bishopa už vedli 90:89.

Nymburk si potom už vítězství pohlídal a vyhrál v lize i potřetí. Na vítězství se 22 body podílel nejlepší střelec zápasu Stephen Brown. Domácím, kteří prohráli čtvrté z pěti utkání, nepomohl ani double double Luboše Kováře za 20 bodů a deset doskoků.

Severomoravské derby ovládla Opava, která si poradila 92:78 s Ostravou. Olomoucko doma podlehlo 80:88 USK Praha a prohrálo už počtvrté za sebou. Ve zbývajícím dnešním utkání Slavia zdolala 83:71 Děčín.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 5. kolo Slavia Praha - Děčín 83:71 (29:23, 44:42, 64:57)

Nejvíce bodů: Watson-Gayle 29, Dallas 15, Pumprla 11 - Štěrba 15, Davidson 14, Pomikálek 13. Olomoucko - USK Praha 80:88 (16:27, 40:48, 55:59)

Nejvíce bodů: Wright 19, Keeler 18, Carter 12 - Schilb 17, Bruce 16, Samoura a Švec po 13. Opava - Ostrava 92:78 (21:16, 46:40, 73:58)

Nejvíce bodů: Puršl 21, Šiřina 16, Kouřil a Švandrlík po 13 - Autrey 25, Čank 12, Svoboda 11. Pardubice - Nymburk 89:94 (28:20, 51:41, 79:62)

Nejvíce bodů: Kovář a Williams po 20, Brunk 18 - Brown 22, Bishop 20, Kříž 13.