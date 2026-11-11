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Slávisté ztratili v Lize mistrů šanci na postup, prohráli i čtvrtý duel

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  20:15aktualizováno  21:05
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Martin Kříž ze Slavie zakončuje na koš Igokey, brání ho Aleksandar Lazič.

Martin Kříž ze Slavie zakončuje na koš Igokey, brání ho Aleksandar Lazič. | foto: Josef VostárekČTK

Ronaldo Segu ze Slavie zakončuje na koš Igokey kolem Joela Armotradinga.
Lazar Stefanovič z Igokey u míče v zápase se Slavií, brání Jaromír Bohačík.
Ronaldo Segu ze Slavie zakončuje na koš Igokey, sleduje ho Joel Armotrading.
Martez Brown (vlevo) ze Slavie a Joel Armotrading z Igokey na rozskoku
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Slávisté podlehli v basketbalové Lize mistrů bosenskému klubu Igokea 81:89, ztratili i čtvrtý duel a přišli o naději na postup do play in o osmifinálovou část. Ve skupině G skončí na posledním čtvrtém místě.

Slavii v Pardubicích nepomohlo ani 23 bodů Javiana McColluma, jenž byl nejlepším střelcem duelu, o bod méně dal za hosty Lazar Stefanovič. Další utkání čeká svěřence trenéra Orena Amiela v úterý 8. prosince opět v enteria areně proti Bilbau.

Slavia se v úvodu díky koši Ronalda Segua a trojce Jaromíra Bohačíka dostala do vedení 5:0. Igokea sice dotáhla ztrátu, ale domácí ji za prvních sedm a půl minuty pustili do vedení pouze jednou. Od stavu 17:15 však hosté předvedli na přelomu první a druhé čtvrtiny šňůru 12:0 a měli už dvouciferný náskok. Pětiminutovou pasáž Slavie bez bodu přerušil až trojkou Segu.

Ronaldo Segu ze Slavie zakončuje na koš Igokey kolem Joela Armotradinga.

„Měli jsme náročnou skupinu, věděli jsme to od začátku, ale aktuálně zkrátka nemáme úroveň, která by na tuto skupinu stačila. Proto nepostoupíme. V posledních dvou zápasech chci rozložit minuty, aby všichni hráči ukázali, co v nich je. Musíme se zvednou a soustředit se na domácí ligu,“ řekl Amiel na tiskové konferenci

Po úspěšné střele faulovaného Vojtěcha Hrubana z dálky, jeho úspěšné šestce a dvou trestných hodech Segua domácí upravili na 26:29. Další pasáž sice patřila Igokee, ale Slavia od stavu 27:35 natáhla devítibodovou sérii. I díky pěti bodům McColluma se ujala vedení 36:35, jenže do poločasu už šla se ztrátou tří bodů.

Po trojce Sandra Antunoviče měla Igokea náskok 47:41, Slavia otočila na 50:49. Na obratu se podílel čtyřmi body Bohačík a trojkou Nana Owusu-Anane. Ve vyrovnané bitvě se celky střídaly ve vedení, Slavii zařídil McCollum trefou z perimetru s klaksonem před závěrečnou desetiminutovkou náskok 65:62.

Igokea nicméně v poslední čtvrtině otočila vývoj a Slavia musela dotahovat. Ve 38. minutě ještě dostal domácí McCollum košem a následnou šestkou do vedení 78:77, ale Igokea odpověděla trojkami Petara Kovačeviče a Stefanoviče a vítězství si už bez potíží pohlídala.

„V posledních pěti minutách zahráli to, co potřebovali. Nedokázali jsme reagovat na věci, které jim vycházely. Musím jim pogratulovat,“ řekl Amiel. „Hráli hodně fyzicky, vybojovali si každý koš a neuhlídali jsme je,“ doplnil slávistický pivot Pauly Paulicap.

Basketbalová Liga mistrů - 4. kolo

Skupina G

SK Slavia Praha ERA NBK - Igokea 81:89 (17:24, 39:42, 65:62)
Nejvíce bodů: McCollum 23, J. Bohačík 17, Hruban a Segu po 11, Paulicap 10 - Stefanovič 22, Topolovič 11, Antunovič a Delalič po 10, Manojlovič 9. Fauly: 24:24. Trestné hody: 24/19 - 23/21. Trojky: 8:8. Doskoky: 39:45.

Tabulka:

1.Alba Berlín431378:3487
2.Bilbao431372:3437
3.Igokea422324:3356
4.Slavia NBK404325:3734
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