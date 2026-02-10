Tenerife v Česku, jenže bez brazilské legendy. Pro Nymburk se šance zvyšují

Nymburští basketbalisté vítají v Praze na Královce ve 4. kole osmifinálové skupiny L Ligy mistrů španělské Tenerife a po premiérové výhře v Terstu se budou snažit proti favoritovi posílit šanci na postup do čtvrtfinále. Český šampion se bude snažit soupeři oplatit tři týdny starou porážku 80:104. Duel začne v 18:30.
Marcelinho Huertas hledá nahrávkou spoluhráče pod košem.

Marcelinho Huertas hledá nahrávkou spoluhráče pod košem.

Marcus Santos Silva se snaží zakončit přes Tima Abromaitise.
Trenér Nymburka Orel Amiel v zápase proti Tenerife.
Radost na lavičce basketbalového La Laguna Tenerife
Neal Sako (vlevo) z Choletu a Giorgi Šermadini z Tenerife bojují na doskoku.
„Na Tenerife jsme odehráli dobrý poločas, teď potřebujeme takový výkon předvést po 40 minut. Jakmile proti takovému týmu polevíte a na chvíli ztratíte koncentraci, hned vás potrestá,“ uvedl v tiskové zprávě nymburský trenér Oren Amiel.

„Hráči Tenerife mají zkušenosti, se kterými se nemůžeme měřit. Vždy si vědí rady a umí najít slabinu v obraně. Ale naši hráči srdnatě bojují a nasazením se jim mohou vyrovnat,“ řekl.

Kouč Tenerife Txus Vidorreta se musí obejít bez brazilského rozehrávače Marcelinha Huertase, který si v minulém utkání Ligy mistrů s Gran Canarií poranil chodidlo a bude několik týdnů mimo hru.

„Huertas je mimořádný hráč. Hrál NBA, má euroligový titul, španělské tituly, získal ceny MVP. Má neskutečnou herní inteligenci. Jeho absenci pocítí i tak skvělý tým jako Tenerife,“ uvedl Amiel na adresu dvaačtyřicetileté hvězdy, která v úvodním vzájemném souboji zaznamenala 17 bodů a pět asistencí.

Nejlepším střelcem Tenerife byl v prvním duelu s Nymburkem Aaron Doornekamp s 18 body, o dva body méně zaznamenal Jaime Fernández a double double za 15 bodů a 10 doskoků si připsal Rokas Giedraitis. Gruzínský pivot Giorgi Šermadini, který měl jen tři body, je nejlepším střelcem desetileté historie Ligy mistrů s 1368 body. Druhý je Huertas (1276) a třetí Vojtěch Hruban z Nymburka (1260).

„Je poměrně vzácné, že se potkají dva týmy, který si drží velkou část kádru tak dlouho pohromadě. To se projevuje v tom, že jsme společně na vrcholu různých statistik,“ řekl Hruban. „Musíme využít naše přednosti a hrát rychle. Pokud se budou hrát dlouhé útoky pět na pět, tak jsme bez šance. Oni mají těch zbraní daleko víc. Chtějí si podávat balón a prostě nás nechat běhat. To nesmíme připustit. Pokud chceme mít šanci, musíme dát jednoduché koše, musíme se trefit z dálky, a pak uvidíme, jestli na konci bude příležitost vyhrát.“

Tenerife je nejúspěšnějším týmem v historii Ligy mistrů, kterou ovládlo v letech 2017 a 2022. Mezi nejlepšími čtyřmi chybělo jen třikrát.

Nymburk na jeho palubovce v poločase vedl 50:49, ale potom zápas ztratil. „Byla to pro nás velká škola, i přes prohru nás to nasměrovalo dobrým směrem. Šli jsme do toho zápasu s extrémním sebevědomím a věřím, že když to budeme schopni udržet po celých čtyřicet minut, tak máme šanci je doma třeba i porazit,“ prohlásil křídelník Matěj Svoboda.

