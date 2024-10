Devatenáctinásobný český šampion zažívá vydařený úvod sezony, včetně přípravy vyhrál všech 16 zápasů. Do Ligy mistrů se dostal z kvalifikace.

ONLINE: ERA Nymburk – RASTA Vechta Utkání basketbalové Ligy mistrů v podrobné reportáži od 18.30

V případě výhry nad Vechtou, která na vítězství v soutěži čeká, by se Středočeši výrazně přiblížili postupu. Ze čtyřčlenné skupiny jdou dál tři týmy: vítěz přímo do osmifinálové části, celky na druhém a třetím místě do předkola.