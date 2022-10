ONLINE: Nový Nymburk nastoupil na Bilbao, tým ze země šampionů

Hosté z Baskicka skočili v minulé sezoně španělské ligy ACB devátí a těsně jim uniklo play off, do nejlepší pohárové soutěže hrané pod záštitou mezinárodní federace FIBA se vracejí po roční pauze.

Po Nymburku je ve skupině D čeká ještě bosenská Igokea Aleksandrovac a turecký Bahcesehir Koleji Istanbul. Vítěz postupuje dál, druhý a třetí čeká dvojzápas o osmifinálovou skupinu. Pro čtvrtého soutěž končí.

ONLINE: Nymburk - Bilbao Podrobná reportáž ze zápasu basketbalové Ligy mistrů, od 18.30

Americký střelec Adam Smith. Jeho 213 centimetrů vysoký krajan Jeff Withey, který má na kontě 209 zápasů v NBA. Švéd Ludde Haakanson. Bosňan Emir Sulejmanovič. Španěl Xavi Rabaseda...

„Bilbao je jedním z favoritů na vítězství ve skupině. Podle soupisky to vypadá, že postavili velmi dobrý tým a nečeká nás rozhodně nic jednoduchého,“ uznává čtyřicetiletý podkošový veterán Petr Benda.

Nymburk po vstupu do ligy sobotní reprízou finále v Opavě, kde zvítězil 69:61, otestuje opět formu obměněného kádru. Z něho odešel i kapitán Vojtěch Hruban a další lídr Jerrick Harding. Všech šest dosavadních ročníků Ligy mistrů v kádru Nymburka zažili emeritní kapitán Benda a nový kapitán Martin Kříž.

„Naše skupina je zatím dost nečitelná, vyrovnaná a nedokážu odhadnout, kdo by měl mít toho černého Petra a vypadnout. Hlavně si přeji, abychom to nebyli my. Ale věřím, že nebudeme, protože tým máme minimálně stejně silný jako loni, kdy jsme měli velkou smůlu na zdravotní problémy a stejně jsme hráli do poslední chvíle o postup. Takže věřím, že to bude letos lepší. Náš cíl je postoupit,“ uvedl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

S Nymburkem hrál proti Bilbau v roce 2010 ve čtvrtfinále Eurocupu, které zvládli Španělé po výhře v Praze 59:47 a domácí porážce 46:52. V roce 2013 se týmy potkaly ve skupině. Nymburk vyhrál venku 85:83, doma podlehl 69:83.

Jak si středočeský tým vede ve třetím dvojzápase?