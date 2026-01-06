Zápas Ligy mistrů trval jen sedm minut, Italové začali v pěti a skončili v jednom

Pouze sedm minut trval úvodní zápas o postup do osmifinále basketbalové Ligy mistrů mezi Hapoelem Holon a Trapani Shark. Hostujícímu italskému týmu, který se zmítá ve finančních a organizačních potížích, totiž zůstal na palubovce pouze jeden hráč.
Trapani Shark přijeli k zápasu Ligy mistrů proti Holonu s pěti hráči. | foto: Basketball Champions League

Trapani dorazilo k utkání na neutrální půdu do bulharského Samokovu s pěti basketbalisty. Dva byli ročníky 2007 a 2008 a absolvovali debut v profesionální soutěži. Trenér Alex Latini si po minutě a půl vzal oddychový čas, hřiště opustili tři jeho svěřenci a sicilský celek pokračoval jen ve dvou.

Když si jeden z mladíků Matteo Patti udělal po sedmi minutách pátou osobní chybu a na hřišti zbyl jen nejmladší člen týmu Francesco Martinelli, rozhodčí zápas ukončili. Holon v tu dobu vedl 38:5.

Hráči Trapani Shark působili proti Hapoelu Holon (purpuroví a zlatí) jako chudí příbuzní.

Trapani zřejmě neunikne disciplinárnímu postihu. Prohřeškem proti pravidlům soutěže bylo už to, že k zápasu dorazil s méně než deseti hráči.

V italské lize už klub dostal pokutu 50 000 eur (1,2 milionu korun) za to, že nenastoupil k nedělnímu utkání proti Virtusu Boloňa. Zápas byl kontumován 20:0 ve prospěch soupeře. Pokud Trapani neodehraje další ligový duel, hrozí mu vyloučení ze soutěže.

Kvůli finančním a administrativním nesrovnalostem vstoupil klub do Serie A se čtyřbodovým odpočtem a během sezony přišel o další bod. Kvůli problémům Trapani opustila řada hráčů, další jsou zranění. V italské lize je klub navzdory potížím desátý mezi 16 účastníky.

6. ledna 2026  20:09,  aktualizováno  20:17

