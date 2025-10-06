Ženu chtěl vzít do strip baru, v blízkosti hvězd selhal. Nyní veze Sabah do Prahy

  18:30
Cesta z Ázerbájdžánu do Česka rozhodně není krátká. Litevský kouč Rimas Kurtinaitis by mohl povídat. Do pražské haly Královka přiváží k utkání úvodního kola Ligy mistrů nevyzpytatelný výběr Sabah Baku, který otestuje kvality basketbalového Nymburka. O jiné daleké výpravě by ale mohl klidně napsat poutavou knížku.
Litevský kouč Rimas Kurtinaitis na EuroBasketu 2025.

Litevský kouč Rimas Kurtinaitis na EuroBasketu 2025. | foto: FIBA

Litevský rozehrávač Rimas Kurtinaitis spěchá za míčem na olympijských hrách...
Litevský rozehrávač Rimas Kurtinaitis střílí na olympijských hrách 1992.
Litevský rozehrávač Rimas Kurtinaitis na olympijských hrách 1996.
Rozehrávač Rimas Kurtinaitis v barvách Sovětského svazu přistupuje k...
Psal se rok 1989, panoval chladný únor.

A tehdy osmadvacetiletý Kurtinaitis se vydával z domovského Kaunasu do úplně jiného světa. Ze Sovětského svazu vstříc Spojeným státům americkým, Texasu, slavnému městu Houston.

Jako vůbec první hráč, který nepůsobil v NBA, dostal pozvánku na All-Star víkend věhlasné basketbalové soutěže. Konkrétně měl předvést střelecké umění v populárním zápolení trojkařů.

Nymburk vs. Sabah Baku, duel Ligy mistrů

ONLINE, v úterý od 18.30

Další zápasy odehrají čeští mistři s francouzským Chalonem (14. 10. od 18.30) a německou Albou Berlín, která ještě loni hrála prestižní Euroligu (12. 11. od 18.30).

Vždyť v létě 1988 na olympijských hrách v Soulu sestřelil americký výběr v semifinále 28 body, přispěl tak k vítězství 82:76. Ve finále poté se sovětským týmem slavil zlato po výhře nad Jugoslávií.

V zámoří tehdy bažili o zviditelnění NBA ve světě. Doba jim přála, rozmach profesionálního basketbalu byl za rohem. Proč tedy v uvolňující se atmosféře nepozvat zástupce východního bloku?

Nápad zajímavý.

Výsledek nevalný.

Už jen volba trojkařské soutěže rovnou nabízela problém. Vzdálenost oblouku je přeci jen odlišná oproti evropským standardům. A když vás pohltí nervozita, metrový rozdíl vynikne.

Vytáhlý rozehrávač se soužil. Ukrutně se trápil. S pouhými devíti body skončil jednoznačně poslední. „Potíž byla uvnitř mě. Psychologicky,“ líčil pro Washington Post. Později dodával: „Ocitl jsem se tam sám a dvacet tisíc lidí na mě zíralo, jako bych byl mimozemšťan. Nestřílel jsem tak dobře, jak jsem mohl.“

Rimas Kurtinaitis nastupuje v teplákovce Žalgirisu Kaunas:

Kdo by se mu divil. Tušil, co v myslích diváků znělo. „Pocházel jsem ze Sovětského svazu, ale říkali mi Rus. Dostával jsem velkou pozornost. Šlo cítit: No, Ruse, přišel jsi, teď ukaž, co umíš.“

Navíc se ocitl v úplně jiném světě, což dokonale ilustruje příhoda s Charlesem Barkleyem. Zástupce Philadelphia 76ers si usmyslel: Postarám se, aby se host z daleka cítil ve Americe komfortně a svou výpravu si užil nejen po sportovní stránce.

Prostřednictvím překladatele tak Kurtiaitisovi nadhodil: „Nechceš v pátek večer do strip baru?“

S první částí odpovědi mohl být spokojený. „Jasně!“ souhlasil tehdy ještě sovětský reprezentant, načež zcela šokoval: „Ale můžu vzít svou ženu?“

Barkley jen zaúpěl: „Neee!“ A z páteční zábavy nakonec skutečně sešlo.

Hrdinové zničení válkou a gulagy. Mrazivý příběh lotyšské zlaté generace

Když pak zástupce kaunaské basketbalové školy střelecky vyhořel, snažil se rychle prokousat zdánlivě nekončícími mediálními povinnostmi, aby se dostal za manželkou Rutou a mohli si společně vychutnat přehlídku dunků.

„Vím, že nás NBA vnímá jako hráče druhé kategorie… Dnes jsem asi úplně nepřesvědčil o opaku,“ pousmál se. „Ale moc rád jsem se zúčastnil. Doufám, že mě pozvete znovu.“

Nestalo se.

Do All-Star víkendu už se nikdy nezapojil nejen on sám, ale ani žádný jiný hráč, který zrovna nepůsobil v NBA.

Rimas Kurtinaitis (v modrém) s číslem 12, ve druhé řadě najdete také legendárního Reggieho Millera (31):

Poté si Kurtinaitis ovšem náležitě užil období po roce 1989. Zahrál si v Německu, Španělsku (dokonce za Real Madrid), Austrálii, Francii i na Ukrajině. Už jako člen litevské reprezentace získal dva bronzy z olympijských her (1992, 1996) i stříbro z ME (1995). Až ho sportovní osud dovedl v roce 2002 do Ázerbájdžánu, kde čtyři sezony působil jako hráč/trenér v Gala Baku. Vedl i tamější reprezentaci.

A jak sám dnes o trenéřině říká: „Právě tam všechno začalo.“

Od roku 2006 pak čistě v roli kouče ochutnal tři oslavy vítězství v Eurocupu – jednou s vilniuským Rytasem, dvakrát s ruským celkem Chimki. Vyzkoušel si Euroligu, na letošním EuroBasketu vedl litevský národní tým.

A od začátku nyní rozjíždí druhou sezonu se Sabahem Baku, klubem, který od založení v roce 2022 třikrát opanoval domácí soutěž a posbíral i zkušenosti ve FIBA Europe Cupu, kde narazil na podzim 2023 také na Nymburk. (To ale na lavičce ještě nestál litevský stratég.)

Óbrdres jak od Sparty alarmoval litevské úřady. Naletěly však na klam

Možná vás napadne: Proč zrovna taková osobnost koučuje v Ázerbájdžánu, z basketbalového pohledu exotické zemi?

„Kvůli citové vazbě. Před více než dvaceti lety jsem v této zemi pracoval poprvé – strávil jsem tam čtyři roky, znám tento národ, jeho radosti i strasti,“ vysvětloval Kurtinaitis pro Baltic Football News.

Další otazník. Říkáte si: Fotbalový server?

Ano. Basketbalová sekce totiž v roce 2022 vznikla pod záštitou již fungujícího fotbalového celku Sabah Baku, navíc sám trojnásobný olympijský medailista je velkým fotbalovým fanouškem a jeho otec kdysi chytal litevskou ligu.

„A láska nikdy nezmizela. V Ázerbájdžánu máme velkou sportovní rodinu – fotbalisté fandí basketbalistům, basketbalisté fandí fotbalistům,“ přiblížil a pochlubil se, že na lavičku místního FC doporučil krajana Valdase Dambrauskase, který do hlavního města dorazil na začátku července.

Kam zamířili Američané z Nymburka?

Tylan Birts – Telekom Baskets Bonn
Christian Bishop – Galatasaray
Stephen Brown – PAOK
Nighael Ceaser – Igokea
Rynald Holt – Szolnoki Olajbányász
J.T. Shumate - JL Bourg Basket

Nyní se ale Kurtinaitis plně soustředí na basketbal a premiérový ročník ázerbájdžánského celku v Lize mistrů.

Přece jen, na úvod čelí soupeři, který má na co navazovat.

Pravděpodobně si snadno vybavíte: čtvrtfinálová účast, bojovné a energické výkony s rukopisem italského mága Francesca Tabelliniho, který se zalíbil na euroligové adrese v Paříži. K prestižním angažmá se odrazili i američtí hráči.

Jak tedy začne letošní misi výběr pod vedením trenéra Orena Amiela?

Jako odrazový můstek může posloužit i úspěch proti litevské legendě.

Ženu chtěl vzít do strip baru, v blízkosti hvězd selhal. Nyní veze Sabah do Prahy

