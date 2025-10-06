Psal se rok 1989, panoval chladný únor.
A tehdy osmadvacetiletý Kurtinaitis se vydával z domovského Kaunasu do úplně jiného světa. Ze Sovětského svazu vstříc Spojeným státům americkým, Texasu, slavnému městu Houston.
Jako vůbec první hráč, který nepůsobil v NBA, dostal pozvánku na All-Star víkend věhlasné basketbalové soutěže. Konkrétně měl předvést střelecké umění v populárním zápolení trojkařů.
Nymburk vs. Sabah Baku, duel Ligy mistrů
ONLINE, v úterý od 18.30
Další zápasy odehrají čeští mistři s francouzským Chalonem (14. 10. od 18.30) a německou Albou Berlín, která ještě loni hrála prestižní Euroligu (12. 11. od 18.30).
Vždyť v létě 1988 na olympijských hrách v Soulu sestřelil americký výběr v semifinále 28 body, přispěl tak k vítězství 82:76. Ve finále poté se sovětským týmem slavil zlato po výhře nad Jugoslávií.
V zámoří tehdy bažili o zviditelnění NBA ve světě. Doba jim přála, rozmach profesionálního basketbalu byl za rohem. Proč tedy v uvolňující se atmosféře nepozvat zástupce východního bloku?
Nápad zajímavý.
Výsledek nevalný.
Už jen volba trojkařské soutěže rovnou nabízela problém. Vzdálenost oblouku je přeci jen odlišná oproti evropským standardům. A když vás pohltí nervozita, metrový rozdíl vynikne.
Vytáhlý rozehrávač se soužil. Ukrutně se trápil. S pouhými devíti body skončil jednoznačně poslední. „Potíž byla uvnitř mě. Psychologicky,“ líčil pro Washington Post. Později dodával: „Ocitl jsem se tam sám a dvacet tisíc lidí na mě zíralo, jako bych byl mimozemšťan. Nestřílel jsem tak dobře, jak jsem mohl.“
Rimas Kurtinaitis nastupuje v teplákovce Žalgirisu Kaunas:
Everyone getting ready for the 1989 NBA three point contest and look at those old school warmups...especially the Žalgiris Kaunas one Rimas Kurtinaitis is rockin pic.twitter.com/BQl4HDcnn5— Retro Awesomeville (@retro_70s) November 26, 2020
Kdo by se mu divil. Tušil, co v myslích diváků znělo. „Pocházel jsem ze Sovětského svazu, ale říkali mi Rus. Dostával jsem velkou pozornost. Šlo cítit: No, Ruse, přišel jsi, teď ukaž, co umíš.“
Navíc se ocitl v úplně jiném světě, což dokonale ilustruje příhoda s Charlesem Barkleyem. Zástupce Philadelphia 76ers si usmyslel: Postarám se, aby se host z daleka cítil ve Americe komfortně a svou výpravu si užil nejen po sportovní stránce.
Prostřednictvím překladatele tak Kurtiaitisovi nadhodil: „Nechceš v pátek večer do strip baru?“
S první částí odpovědi mohl být spokojený. „Jasně!“ souhlasil tehdy ještě sovětský reprezentant, načež zcela šokoval: „Ale můžu vzít svou ženu?“
Barkley jen zaúpěl: „Neee!“ A z páteční zábavy nakonec skutečně sešlo.
Když pak zástupce kaunaské basketbalové školy střelecky vyhořel, snažil se rychle prokousat zdánlivě nekončícími mediálními povinnostmi, aby se dostal za manželkou Rutou a mohli si společně vychutnat přehlídku dunků.
„Vím, že nás NBA vnímá jako hráče druhé kategorie… Dnes jsem asi úplně nepřesvědčil o opaku,“ pousmál se. „Ale moc rád jsem se zúčastnil. Doufám, že mě pozvete znovu.“
Nestalo se.
Do All-Star víkendu už se nikdy nezapojil nejen on sám, ale ani žádný jiný hráč, který zrovna nepůsobil v NBA.
Rimas Kurtinaitis (v modrém) s číslem 12, ve druhé řadě najdete také legendárního Reggieho Millera (31):
'89 NBA 3pt shootout participant photo featuring phenomenal stache/mullet combo from Rimas Kurtinaitis pic.twitter.com/xw81hwt9— Liam Donovan (@LPDonovan) February 17, 2013
Poté si Kurtinaitis ovšem náležitě užil období po roce 1989. Zahrál si v Německu, Španělsku (dokonce za Real Madrid), Austrálii, Francii i na Ukrajině. Už jako člen litevské reprezentace získal dva bronzy z olympijských her (1992, 1996) i stříbro z ME (1995). Až ho sportovní osud dovedl v roce 2002 do Ázerbájdžánu, kde čtyři sezony působil jako hráč/trenér v Gala Baku. Vedl i tamější reprezentaci.
A jak sám dnes o trenéřině říká: „Právě tam všechno začalo.“
Od roku 2006 pak čistě v roli kouče ochutnal tři oslavy vítězství v Eurocupu – jednou s vilniuským Rytasem, dvakrát s ruským celkem Chimki. Vyzkoušel si Euroligu, na letošním EuroBasketu vedl litevský národní tým.
A od začátku nyní rozjíždí druhou sezonu se Sabahem Baku, klubem, který od založení v roce 2022 třikrát opanoval domácí soutěž a posbíral i zkušenosti ve FIBA Europe Cupu, kde narazil na podzim 2023 také na Nymburk. (To ale na lavičce ještě nestál litevský stratég.)
Možná vás napadne: Proč zrovna taková osobnost koučuje v Ázerbájdžánu, z basketbalového pohledu exotické zemi?
„Kvůli citové vazbě. Před více než dvaceti lety jsem v této zemi pracoval poprvé – strávil jsem tam čtyři roky, znám tento národ, jeho radosti i strasti,“ vysvětloval Kurtinaitis pro Baltic Football News.
Další otazník. Říkáte si: Fotbalový server?
Ano. Basketbalová sekce totiž v roce 2022 vznikla pod záštitou již fungujícího fotbalového celku Sabah Baku, navíc sám trojnásobný olympijský medailista je velkým fotbalovým fanouškem a jeho otec kdysi chytal litevskou ligu.
„A láska nikdy nezmizela. V Ázerbájdžánu máme velkou sportovní rodinu – fotbalisté fandí basketbalistům, basketbalisté fandí fotbalistům,“ přiblížil a pochlubil se, že na lavičku místního FC doporučil krajana Valdase Dambrauskase, který do hlavního města dorazil na začátku července.
Nyní se ale Kurtinaitis plně soustředí na basketbal a premiérový ročník ázerbájdžánského celku v Lize mistrů.
Přece jen, na úvod čelí soupeři, který má na co navazovat.
Pravděpodobně si snadno vybavíte: čtvrtfinálová účast, bojovné a energické výkony s rukopisem italského mága Francesca Tabelliniho, který se zalíbil na euroligové adrese v Paříži. K prestižním angažmá se odrazili i američtí hráči.
Jak tedy začne letošní misi výběr pod vedením trenéra Orena Amiela?
Jako odrazový můstek může posloužit i úspěch proti litevské legendě.