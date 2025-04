Nymburk postupem do čtvrtfinále vyrovnal svůj nejlepší výsledek v Lize mistrů a úspěchy z let 2020 a 2021. V evropských pohárech došel tak daleko popáté. S Galatasarayem už hrál v tomto ročníku v základní skupině. V říjnu vyhrál v Istanbulu 87:75 a v prosinci uspěl i doma 80:70.

„Přivedli tři nové hráče včetně nejlepšího střelce italské ligy Roba Graye. Také se hodně zlepšili a hrají dobrý basketbal. V osmifinálové skupině během jednoho týdne málem dvakrát porazili favorita celé soutěže Málagu. Jednou jim to vyšlo. Je to opravdu velká výzva. Jsou určitě těžším soupeřem, než byli ve skupině,“ uvedl nymburský trenér Francesco Tabellini v tiskové zprávě klubu.

Jeho tým prošel do hlavní soutěže z kvalifikace a ze 14 utkání prohrál jen dvě. „Nezajímá mě, kdo je favoritem. Plně věřím svým hráčům, jsou to vítězové. Chceme hrát co nejlepší basketbal, abychom dosáhli historického úspěchu pro klub a celý český basketbal,“ konstatoval Tabellini.

„Není to o tom, kdo je favorit, ale o tom, jak se připravíme. Celou sezonu jsme outsider, začali jsme od úplného dna v kvalifikaci a teoreticky jsme v této fázi už ani neměli být. Nikdo nečekal, že tu budeme, navíc jako vítěz osmifinálové skupiny, tak proč se dál nesnažit získat ještě více. Pro mě je cílem být ve Final Four a nezáleží na tom, po jaké cestě a přes jakou překážku tam dojdeme,“ dodal italský kouč.

Mezi nejlepšími čtyřmi byl naposledy ve srovnatelné soutěži v roce 1974 Spartak Brno, který postoupil do finále Poháru vítězů pohárů. V 60. a 70. letech došly Brno a Slávia VŠ Praha tak daleko v Poháru mistrů evropských zemí, předchůdci Euroligy.

„Musíme vyhrát dvakrát, což je proti tak velkému klubu těžký úkol. Už je to celkem dlouho, co jsme proti sobě hráli, oba týmy jsou teď jiné a hrají jinak než před čtyřmi měsíci. Nemůžeme čekat, že z naší hry budou tak překvapeni jako při říjnovém utkání v Istanbulu,“ uvedl křídelní hráč Jaromír Bohačík

Galatasaray, který má zhruba šestkrát větší rozpočet než Nymburk, obměnil kádr. Jedna z hlavních hvězd Otis Livingston se zranil a nahradil ho bývalý hráč NBA Tyrone Wallace, který naposledy hrál Euroligu za Žalgiris Kaunas. Další posilou je Michael Young, který prošel Francií a Izraelem. Přišel také Gray ze Scafati, kde byl nejlepším střelcem italské ligy.

„Je to jeden z nejdůležitějších zápasů, ale to si přesně nesmíme na sebe naložit, abychom nebyli svázaní a nehráli pod tlakem. Záleží, jak do zápasu vstoupíme a budeme plnit to, co si řekneme. Pak je to absolutně otevřené a věřím, že jsme schopni vyhrát,“ uvedl kapitán Martin Kříž.

Stephen Brown z Nymburku se probíjí obranou v zápase Ligy mistrů s Galatasarayem Istanbul.

Vojtěch Hruban odehraje 100. zápas v Lize mistrů. Tuto hranici překoná jako čtvrtý v historii. Rekordmanem je Tim Abromaitis se 111 starty. Hruban je druhým nejlepším střelcem v historii soutěže s 1174 body, o 45 bodů za Giorgim Šermadinim z Tenerife.

Nymburk bojuje o účast na Final Four, které se uskuteční od 9. do 11. května v dosud neurčeném dějišti. Pokud uspěje, čeká ho v semifinále jeden z dvojice mezi dosud neporaženým Tenerife a italskou Tortonou. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří AEK Atény s Nanterre a Málaga s Reggianou.