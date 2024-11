Basketbalisté Nymburka mohou již v Německu slavit postup v Lize mistrů

Do hry se chystá i kapitán Martin Kříž, který vynechal sobotní ligový duel s Pískem, v němž se obhájci titulu po drtivém vítězství 115:77 vrátili před Jihočechy do čela tabulky. „Nechci to slibovat na sto procent, ale zatím to vypadá, že budu na úterý ready. Byl tam nějaký problém, ale doufám, že budu v úterý stoprocentní,“ uvedl Kříž v tiskové zprávě.

Nymburk se vydal do Německa už v neděli. „Není samozřejmě příjemné, když člověk stráví 10 hodin v autobuse, ale tím, že jsme přijeli už dva dny před zápasem, tak máme čas únavu z cesty odbourat a v trénincích se stoprocentně připravit na zápas, abychom podali dobrý výkon. Hala tady je menší, ale hlediště je hodně blízko hřiště, takže když se to zaplní, tak tu může být hodně slušná atmosféra,“ uvedl Kříž.

Když jeho tým neprohraje o více než 18 bodů, bude mít jistou účast v další fázi LM. „Můžeme čekat úplně jiný zápas než v Praze. Pro Vechtu je to zápas o přežití, aby ještě měli šanci postoupit. Přistoupí k tomu úplně jinak a nečeká nás nic lehkého. Musíme se na to dobře připravit a předvádět naši hru po celých 40 minut,“ doplnil Kříž.

Stephen Brown (vlevo) z Nymburku se tlačí kolem Joschky Fernera z Vechty.

Vechta na výhru dosud čeká. Prohrála i v Istanbulu s Galatasarayem (91:103) a doma těsně s Promitheasem Patras (86:88). Nymburk je naopak po výhrách v Řecku 86:78 a doma s Galatasarayem 87:75 v komfortní pozici. Stačí mu 3. prosince doma porazit Galatasaray a zajistí si první místo a přímou účast v osmifinálové skupině. V případě výhry nad Rastou bude stačit s tureckým celkem i porážka o 11 a méně bodů.

„Vechta je tentokrát doma a bude to úplně něco jiného než u nás. V Německu se hodně fandí, fanoušci je poženou dopředu. Zvláště v menších halách, jako je tato ve Vechtě, lze očekávat, že budou fanoušci hodně slyšet,“ předpokládá americký rozehrávač Nymburka Stephen Brown, s 25 body nejlepší střelec prvního vzájemného zápasu.

Lídrem soupeře byl v Praze s 22 body rozehrávač Tyger Campbell. Rasta vyhrála o víkendu v bundeslize na hřišti Ludwigsburgu 79:77 a s 28 body zazářil Brandon Randolph. „Vechta má hru postavenou na rozehrávači, který má hodně míč a bude na nás ho zastavit. Ale musíme si hlídat i jejich pivota a křídla, která umějí skórovat. Musí to být kolektivní týmový výkon v obraně,“ doplnil Brown.