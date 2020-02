Nymburk zakončí skupinu Ligy mistrů, šance na první místo existuje

„Možná si někdo myslí, že máme druhé místo jasné, ale v basketbalu se může stát cokoli a i Tenerife může prohrát. Nikdo nerad prohrává doma a v Bambergu je výborná atmosféra. Fanoušci by jim to neodpustili, kdyby nehráli naplno. Takže věřím, že nám Bamberg může pomoct,“ uvedl zkušený pivot Petr Benda na klubovém webu.

Nymburk prožívá nejlepší sezonu v Lize mistrů a díky 11 výhrám ze 13 utkání překonal 10 vítězství z ročníku 2017/18, kdy skončil druhý ve skupině, ale v osmifinále vypadl s AEK Atény. V případě servání na druhé pozici mu tentokrát přisoudí los 18. února pro začátek play off jednoho ze tří soků ze třetích míst z ostatních skupin. Pokud by se Středočeši posunuli do čela, čekal by je soupeř ze čtvrtých pozic.

„Šance je vždycky. Samozřejmě Bambergu už o nic nejde a myslím si, že si to Tenerife pohlídá, ale my chceme udělat to, co můžeme. Tedy vyhrát a pak už to není v našich rukách Ale nějaká naděje tady je,“ řekl nejlepší střelec týmu Vojtěch Hruban. Německý celek je pátý a nemá naději na posun do play off.

Nymburk na palubovce Peristeri utrpěl jedinou venkovní porážku. Vyhrál i na Tenerife, kterému podlehl doma. Tým kouče Orena Amiela chce napravit nejméně vydařený duel v této sezoně z Řecka, kde se trápil v útoku.

„Nechceme mít ve skupině tým, který bychom neporazili. Navíc je pořád o co hrát. Takže pro nás je to zápas o všechno, chceme splnit povinnost a vyhrát,“ doplnil Hruban.

„Porazili nás docela o hodně a nebyl to nás nejlepší zápas. Rozhodně pro mě ne. Umím hrát mnohem lépe, než jsem hrál tam. Takže můj cíl je to teď napravit. Chceme hrát naplno, sebevědomě a snažit se jim to vrátit,“ uvedl americký pivot Zach Hankins.

V prvním duelu v Aténách chyběli Nymburku Jaromír Bohačík a Martin Peterka, v kádru ještě nebyl Michael Dixon, který přišel jako náhrada za Ivana Almeidu.

„Byli jsme tam oslabení a prvních deset minut bylo od nás asi nejhorších v této sezoně. Soupeř nás zaskočil svou agresivitou, tlačil nás do ztrát. Ve zbylých 30 minutách jsme ale byli vyrovnaným soupeřem,“ řekl Benda. „Hráli hodně tvrdě, agresivně, my jsme se nedokázali srovnat s jejich obranou, ale od té doby jsme se jako tým hodně posunuli a jsme na to připravení,“ prohlásil Hruban.