Osmifinále Ligy mistrů rychle, jistě ne snadno. Nymburk vyzve Galatasaray

„Galatasaray má opravdu dobrý a talentovaný tým a jsou si vědomi důležitosti zápasu. Přijedou do Prahy odehrát mnohem lepší utkání, než tomu bylo v našem prvním vzájemném střetnutí. Předvedou tu skvělý výkon. Respektujeme je, ale zároveň si věříme a víme, že i my můžeme být ještě lepší než v Istanbulu. Soustředíme sami na sebe, abychom byli naší nejlepší verzí,“ řekl v tiskové zprávě nymburský trenér Francesco Tabellini.

Nymburk – Galatasaray Úterý 18.30 online

Devatenáctinásobný český šampion Nymburk zažívá vydařený úvod sezony. Poté, co do základní fáze Ligy mistrů prošel z kvalifikace, porazil ve skupině vedle Galatasaraye také řecký Promitheas Patras a dvakrát si poradil s německým celkem Rasta Vechta. Je jedním ze čtyř týmů, který zatím v soutěži neprohrál. Středočeši mají již zajištěnou baráž o osmifinále, nyní si mohou pojistit triumf ve skupině a tedy i přímý postup mezi nejlepší šestnáctku.

„Je to pro nás zápas sezony. Hrajeme o přímý postup s velkým týmem, jako je Galatasaray. U nich jsme vyhráli, takže nám to budou chtít vrátit. Bude to velký zápas pro oba týmy. Moc se těšíme na atmosféru,“ uvedl nymburský basketbalista Matěj Svoboda.

Nymburk usiluje v Lize mistrů o první osmifinálovou účast od roku 2021. Díky úvodnímu vítězství v Istanbulu 87:75 by se Středočeši udrželi v čele skupiny i v případě porážky o 11 a méně bodů. V závěrečném kole by ale museli porazit doma řecký Promitheas. Pokud by nyní ale Nymburk podlehl Galatasarayi o 12 a více bodů, lepším skóre by už disponoval jejich soupeř.

„Postup už sice máme, ale z druhé pozice bychom šli do baráže o osmifinále a to může být zrádné. Proto všichni chceme uhrát první místo a zajistit si přímý postup mezi 16 nejlepších. Víme, že by nám mohla stačit i prohra do 11 bodů, pokud v posledním zápase porazíme Patras, ale na to teď nikdo nemyslí. Chceme vyhrát už teď,“ podotkl Svoboda.

J. T. Shumate z Nymburka útočí kolem Robertse Blumbergse z Galatasaraye.

Nymburk disponuje nejlepší obranou podkošového prostoru v celé soutěži a s více než 90 body na zápas má také třetí nejlepší útok. Svěřenci kouče Tabelliniho vládnou rovněž ve statistice doskoků, kde získávají průměrně 45,5 na zápas. Ondřej Sehnal je s průměrem sedmi asistencí třetím nejlepším nahrávačem soutěže. Středočeši nastoupí do utkání v kompletní sestavě.

Nejlepšími hráči Galatasaraye jsou americký rozehrávač Otis Livingston s průměrem 16 bodů na zápas, daří se také Jamesi Palmerovi (12,8), Willu Cummingsovi (12,3) a Davidu Efianayiovi (12).

Duel proti Galatasarayi je v pražské hale Královka vyprodaný, na místě už nebude možné si vstupenku pořídit. Vzhledem ke kolizi utkání s nedalekým ligovým duelem fotbalistů Sparty s Karvinou pak nymburský klub vyzval fanoušky, aby dorazili s předstihem. Zároveň je požádal, aby přišli v bílém oblečení a vytvořili tak v hale jednotný kotel.

„Chceme lidem nabídnout to, kvůli čemu si nás oblíbili a proč vyprodali Královku. Tito lidé od nás budou čekat velmi agresivní obranu, doskoky a extrémně rychlý útok. Na to se soustředíme a budeme jim to chtít splnit. Pak věřím, že nám diváci pomohou a vytvoří atmosféru, která výkon hráčů ještě znásobí,“ doplnil Tabellini.