Tvrdý a šikovný soupeř, bouřlivá atmosféra. Nymburk vstoupí do Ligy mistrů

„Promitheas má velmi talentovaný a chytře sestavený tým. Má šikovné rozehrávače, na křídlech vysoké a atletické hráče a na pivotech hráče, kteří kombinují výšku s basketbalovou inteligencí. Tým má zkušenosti z evropských pohárů. Bude to těžký protivník. Musíme ukázat, že si zasloužíme být ve skupině,“ řekl Tabellini.

Devatenáctinásobný český šampion startuje v Lize mistrů poosmé, v dalších kolech se utká s německým týmem Rasta Vechta a Galatasarayem Istanbul. Vítěz skupiny postoupí přímo do osmifinále, další dva týmy čeká předkolo.

ONLINE: Promitheas Patras B.C. - ERA Basketball Nymburk zápas budeme sledovat podrobně od 18:00

V minulém ročníku Nymburk v soutěži chyběl, neboť nezískal domácí titul a Ligu mistrů hrála Opava. Středočeši si letos kvůli slabšímu českému koeficientu museli poprvé vybojovat postup z kvalifikace. V ní porazili kosovskou Trepču 84:78 a estonský Kalev 80:66.

„Po postupu jsme si řekli, že si to chceme užít, ale to není to přesné slovo. Užívání si basketbalu vidím v tom, že budeme těm klubům opravdu konkurencí. Náš tým je složen z velkých bojovníků a chceme vyhrávat,“ uvedl Tabellini.

Jeho svěřenci se na návrat do Ligy mistrů dobře naladili v domácí soutěži. Nejprve porazili doma Olomoucko 107:73 a poté zvítězili na palubovce Opavy 94:75. Včetně přípravy vyhrál Nymburk všech deset zápasů.

Promitheas obhajuje v Lize mistrů čtvrtfinálovou účast. V minulé sezoně hrál ve skupině s Opavou, kterou doma porazil 115:66 a na jejím hřišti zvítězil 100:97. Ve vyřazovací fázi nestačil na pozdějšího šampiona Málagu.

Nymburský trenér Francesco Tabellini

Hlavními hvězdami řeckého celku jsou Američan Wes Iwundu, který sehrál 236 zápasů v NBA, nebo rozehrávač Josh Adams, jenž bojoval také v dresech Efesu Istanbul, Málagy či Boloni. S ní vyhrál před třemi lety italskou ligu.

„Tušíme, co od soupeře čekat. Bude to tvrdý zápas, protože řecká liga je hodně tvrdá a agresivní. Tomu se budeme muset vyrovnat,“ podotkl nymburský basketbalista Matěj Svoboda. „Mají to postavené na Američanech, k tomu mají domácí hráče a i průměrný řecký hráč je z našeho pohledu velmi dobrý. Čeká nás těžká práce,“ konstatoval.

Zápas se bude hrát v hale s kapacitou 4200 míst. „Doufám, že bude bouřlivá atmosféra. Takové zápasy mám rád, protože ta atmosféra všechny motivuje k lepším výkonům, i když fanoušci fandí proti vám,“ doplnil Svoboda.