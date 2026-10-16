Liga mistrů je krok do jiného světa, vědí v Bekse. Málaga si poručila i druh ryb

„Málaga patří k nejznámějším španělským týmům – hned po globálních značkách, jako jsou Barcelona a Real Madrid. Měli jsme tedy obrovské štěstí, že nám los přisoudil právě ji, a to ze všech možných důvodů,“ pochvaluje si Stara.
Když jsem si rekapituloval soutěže, jichž jste se v Evropě dříve účastnili – od poháru EuroChallenge přes FIBA Europe Cup a kvalifikaci Ligy mistrů po Alpe Adria Cup –, samotného mě překvapilo, kolik už toho bylo. Teď jste ale poprvé přímo v základní skupině Ligy mistrů. V čem je to pro vás z pohledu managementu jiné? Je to výrazně složitější třeba na zabezpečení zápasů?
Přesně tak. Liga mistrů představuje pro organizaci FIBA nejvyšší evropskou klubovou soutěž, protože Euroliga a Eurocup jsou soukromé. FIBA Ligu mistrů absolutně podporuje. Platí zde podobný organizační manuál jako na mistrovství světa nebo Evropy, který musíme striktně dodržovat. Média, partneři, rozhodčí, komisaři i jejich doprava – to všechno už jde přímo přes FIBA. Soutěž je celkově bohatší a v tom je ten hlavní rozdíl. Pro FIBA je to prestižní záležitost, včetně televizních práv a přenosů. Všechno si důsledně hlídají.
Čili se musíte ohánět.
Reagovali jsme na to i tak, že jsme posílili personál o externí spolupracovníky, kteří už odtud mají zkušenosti s pořádáním reprezentačních utkání. Je to skutečně krok do jiného světa, i co se týče sledovanosti. Tuto soutěž hrají v podstatě jen vítězové, potkáváte obrovskou sportovní kvalitu a víte, že jedete do hal s kapacitou minimálně tři tisíce míst, které jsou všechny úplně stejně nastrojené a mají stejné samolepky.
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Když pak dojde na samotné utkání, například to nejbližší s Málagou, rozváže vám FIBA v něčem ruce, nebo jde celá organizace na místě za klubem?
Za klubem, ovšem na místo přiletí nejen rozhodčí a komisaři, ale i samotní zaměstnanci a delegáti FIBA. Budou zde už den před zápasem od prvních tréninků. Ověří si, zda jsme správně připravili trénink pro hostující tým, zda je hala nachystaná, a provede se takzvaný „test game“. Při něm se zkoušejí časomíry, zónování haly, akreditace novinářů a také zázemí pro ně. Na vše dohlíží člověk, který kontroluje plnění povinností, k nimž se klub v pravidlech zavázal.
V minulosti jste v pohárech potkali týmy jako Besiktas Istanbul, francouzské Roanne či ruský Nižnij Novgorod, což rozhodně nejsou špatní soupeři. Dá se ale někdo z nich aspoň trochu přirovnat dnešní Málaze? Zástupci španělské ACB ligy jsou zase úplně jiný level, že?
V kvalifikaci Europe Cupu jsme potkali Zaragozu, což je také tým ze španělské ACB. Besiktas se mezitím posunul a teď hraje dokonce Euroligu. To jsou určitě velikáni, ale myslím si, že jsme je potkali v době, kdy nebyli tak silní jako nyní. Odpověď je jednoduchá: když vezmeme naše letošní soupeře ze skupiny, italská Reggiana má rozpočet kolem 250 milionů korun, litevský Juventus Utena mezi 150 až 200 miliony a Málaga kolem půl miliardy. V Evropě přitom ani nepatří k těm nejbohatším. U nás v Česku takové rozpočty známe spíše z fotbalu nebo hokeje, ale tady se bavíme o basketbalu... Hráči, kteří v těchto týmech působí, mají zkušenosti z Euroligy nebo NBA. Dostali jsme se do prostředí, kde bychom chtěli působit dlouhodobě. Už po prvním zápase v Itálii (porážka s Reggianou 65:82 z 6. října) jsme viděli, jak obrovský je o soutěž mediální zájem, jaké je televizní pokrytí a co to znamená pro prestiž klubu a pro naše partnery.
Mimochodem – má i Málaga jako taková nějaké zvláštní nároky?
Na tom je právě krásně vidět profesionalita velkého klubu. Budou ubytovaní v hotelu Euro a jejich požadavky, třeba pokud jde o stravování, jdou do neuvěřitelných detailů. Diktovali si například konkrétní druhy ryb. Některé z nich se u nás ani nedají sehnat, ve Španělsku jsou zvyklí na úplně jiný čerstvý sortiment. Samozřejmě naši situaci chápou a nakonec vzali zavděk i jiným druhem ryb, ale je poznat, že své standardy mají pevně zažité. Potřebují také mnohem více míst v hale, protože jejich realizační tým a celý doprovod je obrovský.
Zaskočilo vás to?
Mně se to líbí. Přesně takhle musíme do budoucna uvažovat i my – mít ty nejvyšší ambice a co nejvíce se přibližovat špičkovému evropskému prostředí. Proto říkám, že fanoušci, my i novináři bychom měli mít k soutěži respekt. Jsme v Lize mistrů první rok. Není možné lusknout prstem a myslet si, že hned vyřadíme tým s půlmiliardovým rozpočtem a hvězdnými hráči. Nesmíme se jich ale bát, musíme se od nich učit, abychom z našeho klubu pomalu vybudovali dlouhodobě silnou značku na evropské mapě. Snažíme se od těchto klubů nasávat informace a co nejvíce s nimi komunikovat. Nechci říkat, že se učíme jako nějací amatéři, co koukají s otevřenou pusou. Máme svou hrdost a víme, že velké akce pořádat umíme. Přesto nám takto specifické zkušenosti z nejvyšší klubové úrovně chybí, a proto si pro ně do zápasů s evropskými giganty jdeme. Chceme sledovat, jak to dělají ti nejlepší.
Máte představu, kolik lidí byste na zápas s Málagou do arény chtěli přilákat? Váš klubový rekord z Hrajeme spolu za Pardubice z února 2018 činí 5 879 diváků; na Nymburk tam o deset let dříve na duel Eurocupu se Zhořelcem přišlo 10 460 lidí, což je absolutní český rekord...
Moc bych si přál velkou návštěvu, byť žijeme v hokejovém městě a hokejovo-fotbalovém státě. Basketbal je sice globálně spolu s fotbalem obrovský sport, ale v České republice je v tomto ohledu teprve na začátku. Chceme z těch zápasů udělat velkou show, a to jak organizačně, tak sportovně. Tajně doufám, že bychom se mohli dostat někam k hranici 5 000 diváků, což by bylo fantastické. Když tu nedávno hrála Slavia proti Albě Berlín, přišlo jen patnáct set lidí, ač po té letní fúzi Nymburka s ní nemá takovou fanouškovskou základnu. Nechám se překvapit, ale podle aktuálního zájmu o zápas věřím, že kulisa bude skvělá. Nebudeme zklamaní žádným číslem. Víme, že jsme na začátku cesty, kdy lidem ukazujeme úplně jiný produkt. Pardubice i celé Česko musí tuto soutěž teprve objevit, aby lidé pochopili, že jde o evropskou top úroveň.
Jak jste nastavovali ceny vstupenek?
Naším cílem sice je, aby fungovala ekonomika klubu, ale zároveň chceme propíchnout tu klasickou basketbalovou bublinu. Ukázat tenhle sport širší veřejnosti, která na něj ještě není tak zvyklá, a přilákat do haly nové diváky, aby na vlastní oči viděli, jak dynamická a krásná hra basket je a v jak skvělém prostředí se hraje. Ceny vstupenek jsou tedy výsledkem určitého kompromisu. Chtěli jsme, aby nebyly přemrštěné, a zároveň jsme nabídli zvýhodněné zápasové balíčky pro nejvěrnější fanoušky, členy s klubovým ID, vygenerovali speciální slevové kódy pro školy, kluby, ale i pro seniory nebo držitele průkazů ZTP. Chceme, aby byl basketbal v Pardubicích stále dostupný a hala mohla být plná. Na druhou stranu nehodláme lístky rozdávat úplně zadarmo. Liga mistrů je natolik kvalitní, že si to jednoduše nezaslouží. Zakoupení lístku je pro fanoušky i forma přímé podpory klubu, abychom mohli rozpočet do budoucna dále navyšovat. S naším současným rozpočtem totiž není dlouhodobé působení v Lize mistrů úplně komfortní.
Když se člověk podívá na soupisku Španělů, vidí, nikoli překvapivě, řadu Američanů. V evropském klubovém rankingu se navíc pohybují na 41. místě, což o něčem svědčí. Která z hvězd Málagy podle vás bude největším tahákem pro diváky?
Málaga je opravdu jedno z nejtradičnějších basketbalových míst v Evropě. Je to město, kde basketbal svou atmosférou dokonce přehluší i španělský fotbal. Jejich trubači, choreografie a celková kulisa jsou neuvěřitelné. Před sezonou přivedli z Barcelony Willyho Hernangómeze a na toho bych fanoušky obzvlášť upozornil. Je to mistr světa, hrál v NBA a se svým bratrem (Juanchem) má obrovský přesah v celé španělské komunitě. Známý je také díky skvělému basketbalovému filmu od Netflixu Životní trefa (Hustle). Pro české fanoušky je Málaga zajímavá a známá ještě z jednoho důvodu – hrál tam Jiří Welsch, který má stopu jak v Málaze, tak v Pardubicích i v Nymburce. Doufám, že se Jirka v úterý v hale ukáže, je to skvělé propojení.
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Síla španělského týmu se projevuje i v tom, že zatímco vy máte v týmu 39letého Kamila Švrdlíka, ale vedle něj i hodně mladých kluků, Málaga má v základní rotaci zkušené borce převážně nad 27 let, kteří něco stojí.
Když to vezmu trochu zeširoka, v Čechách se už konečně musíme překlopit v myšlení. Nejvyšší soutěže ve všech ligách i evropských pohárech už si dávno nehrají na národnost. Je to jednoduše zábavní průmysl. Divák chce vidět nejlepší basketbal ve špičkovém prostředí a je úplně jedno, jestli na palubovce běhá Američan, Srb, Španěl nebo kdokoliv jiný. Výchova domácích hráčů v klubech musí začínat od akademií a směřovat k reprezentaci. Všimněte si, že i když hrajete proti srbskému nebo litevskému týmu, stejně mají na soupisce Američany a hráče dalších národností. Je to globální byznys. Na této úrovni už primárně nejde o samotnou výchovu během zápasů. Mladí kluci sice potřebují dostat šanci vyběhnout na hřiště a odehrát svou roli, protože jinak by je to demotivovalo, ale místo v sestavě si zároveň musejí zasloužit — například přes hostování v jiném klubu. To bude nutné se tady v Čechách naučit. Výchovu je důležité sledovat a budovat spíše od první ligy dolů. Tam se mladí hráči musejí pořádně „obouchat“, pak dostávat postupně šanci v české nejvyšší soutěži a až nakonec v Evropě. Tento proces se prostě nedá urychlit.