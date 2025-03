Nymburk neslaví, ale pozici si vylepšil. Liga mistrů zažila i střelecký rekord

23:42

Nymburští basketbalisté budou o jistotu čtvrtfinále Ligy mistrů hrát do závěrečného 6. kola, o postup z osmifinálové skupiny L je ale může dál připravit jen málo pravděpodobná souhra výsledků. Po vítězství Nanterre nad Murcií 76:71 by český šampion musel příští středu prohrát v Murcii o 60 a více bodů a Nanterre k tomu zvítězit v Szombathely. Klub to uvedl na svých sociálních sítích.