Nymburk ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Postup přinesla vítězná koncovka s Gran Canarií

  6:00aktualizováno  23:34
Nymburští basketbalisté zvítězili v rozhodujícím utkání osmifinálové fáze Ligy mistrů na palubovce španělské Gran Canarie 92:82 a postoupili podruhé za sebou do čtvrtfinále. Soupeři oplatili domácí porážku 64:67 a díky lepšímu vzájemnému skóre před ním obsadili druhé místo ve skupině L. Středočeši jsou mezi osmi nejlepšími týmy soutěže počtvrté a vyrovnali klubové maximum.
foto: Basketball Champions League

Nejlepším střelcem týmu dvacetinásobného českého šampiona byl dnes J. T. Shumate, který zaznamenal 22 bodů. Jaromír Bohačík přidal 16 bodů a Goran Filipovič 15. Domácím nepomohlo ani 19 bodů Nicoláse Brussina.

„Klobouk dolů před všemi. Všichni na lavičce i na hřišti odvedli neuvěřitelnou práci. Myslím, že spousta lidí nám nevěřila, takže jsem rád, že jsme to dokázali. Jsem pyšný na každého člověka v týmu, že to prostě nikdy nevzdáme. I když jsme v poločase lehce ztráceli, dokázali jsme to otočit a nakonec se podařilo postoupit,“ řekl v nahrávce pro média nymburský hráč Martin Kříž.

Jméno čtvrtfinálového soupeře se Nymburk dozví při pátečním losu. První duel sehraje 31. března, či 1. dubna venku, odveta se bude hrát o týden později v Praze. Případný třetí zápas se uskuteční opět na palubovce soupeře 14., nebo 15. března.

Svěřenci trenéra Orena Amiela budou usilovat o premiérovou účast ve Final Four. Čtvrtfinále hráli vedle loňského ročníku také v letech 2020 a 2021. Vloni nestačili na Galatasaray Istanbul.

„Z těch čtyř byl tohle asi nejtěžší postup. S tím, jak to bylo rozehrané, tak si myslím, že nám moc lidí nevěřilo. To, co jsme dnes předvedli... byl to neuvěřitelný zápas,“ uvedl Kříž.

Nymburk se musel v klíčovém duelu obejít bez zraněného pivota Marcuse Santose-Silvy, do sestavy se naopak vrátil reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal. Středočeši drželi v úvodu krok, domácí ale poté odskočili osmi body v řadě do vedení 12:5. Španělský celek předčil v první čtvrtině Nymburk na tříbodové trefy 4:1 a vedl po úvodní desetiminutovce 20:14.

Také ve druhé čtvrtině pokračovali hráči Gran Canarie v tříbodové sérii. Nymburk se sice dvakrát dotáhl na rozdíl tří bodů, domácím se ale dařilo vždy odskočit. Po deváté trojce v utkání vedli 39:31 a do poločasové přestávky šli s šestibodovým náskokem (42:36). Nejlepším střelcem byl se 14 body Brussino.

Po návratu z kabin se ale českým šampionům podařilo duel otočit. Přestože ztráceli sedm bodů, po trojkách Sehnala a Bohačíka se dotáhli na jednobodový rozdíl a vzápětí se po trestných hodech Filipoviče ujali vedení 47:46. Gran Canaria ještě zareagovala, do závěrečné čtvrtiny už šla ale jen s dvoubodovým vedením 63:61.

Rozhodla závěrečná desetiminutovka, v níž Nymburk pokračoval ve zlepšené střelbě. Po trefě Shumatea se dostal šest a půl minuty poprvé na více než tříbodový rozdíl (72:67), který by mu zajišťoval postup.

Domácí se ještě po koši Brussina dotáhli dvě minuty před koncem na 79:82, Nymburk ale vrátil do potřebného vedení trojkou Jaquan Lawrence. Španělský celek se už poté na rozdíl kýžených tří bodů nedostal, naopak jeho snahu ještě otupil další trojkou Filipovič. V koncovce už hráči Gran Canarie vyšli střelecky naprázdno a Středočeši mohli slavit postup.

„Nastavení jsme v hlavách měli takové, že to nemůžeme do poslední vteřiny vzdát. Měli jsme nějaký plán, který vyšel. Jsem rád, že jsme to zvládli. Bojovnost k tomu pomohla, utáhli jsme obranu, pak jsme dali nějaké těžké střely a nakonec to vyšlo,“ dodal Kříž.

Basketbalová Liga mistrů

6. kolo osmifinálové skupiny L

Dreamland Gran Canaria - ERA Basketball Nymburk 82:92 (20:14, 42:36, 63:61)
Nejvíce bodů: Brussino 19, Pelos 16, Wong 12, Albicy 11, Kuath 9, Samar 8 - Shumate 22, J. Bohačík 16, Filipovič 15, Perkins 11, Hruban 9, Lawrence 7. Fauly: 16:22. Trestné hody: 16/13 - 14/11. Trojky: 15:15. Doskoky: 29:33.

Pallacanestro Terst - La Laguna Tenerife 82:76 (37:37)

Konečná tabulka:

1.La Laguna Tenerife642482:44710
2.ERA Nymburk633464:4839
3.Dreamland Gran Canaria633462:4529
4.Pallacanestro Terst624472:4988
