Nymburk jde v Lize mistrů do osmifinále na palubovce dvojnásobného šampiona

„Těžko se porovnávají síly jednotlivých soupeřů, ale jisté je, že nás čeká opravdu skvělý protivník, který patří ke špičce v nejlepší evropské lize. Tenerife je úspěšné po mnoho let, má skvělého trenéra (Txuse Vidorretu) a je to tradičně favorit Ligy mistrů. Takže není pochyb o tom, že nás čeká největší výzva v této sezoně,“ uvedl na klubovém webu trenér Nymburka Oren Amiel.
Tenerife prohrálo až poslední dva zápasy ve skupině s Herzliyou v Opavě a doma překvapivě s Trapani, dnes už neexistujícím klubem. Byla to teprve třetí domácí porážka v Lize mistrů za posledních sedm let z celkových 53 zápasů. Podlehlo ještě Ludwigsburgu v roce 2021 a právě Nymburku před šesti lety. Český klub tehdy vyhrál 89:84 pod vedením současného kouče Amiela. Oba týmy mají v kádru po třech hráčích, kteří si tehdejší zápas pamatují.
„Jejich předností je, že hrají opravdu chytře. Jejich herní IQ je nekonečné. Je to nejchytřejší tým, jakému jsme kdy čelili. Na nás je, abychom našli jejich slabiny a snažili se je využít. Ale není pochyb o tom, že oni jsou favorit. Basketbal je ale nepředvídatelný. Není to matematika, kde je vše dané. V basketbale někdy platí, že dva plus dva je pět,“ prohlásil Amiel.
Za důležité považuje držet se své hry a nepřizpůsobit se té soupeřově. A pochvaluje si návrat uzdraveného Sira’Jabariho Rice. „Všichni víme, jak nám pomáhá. Nejen tím, že je nejlepší skórer, ale svou přítomností poutá pozornost obrany a uvolňuje tak ostatní,“ doplnil Amiel.
Tvůrcem hry Tenerife je už dvaačtyřicetiletý Brazilec Marcelinho Huertas, který je druhý v historii soutěže v bodech a první v asistencích. O šest let mladší Gruzínec Giorgi Šermadini byl třikrát nejlepším pivotem Ligy mistrů, jednou nejlepším hráčem španělské ligy a na kontě má i dva tituly v Eurolize. Nejlepším střelcem týmu je nyní španělský reprezentant Jaime Fernández.
„Tenerife je tradičně od začátku Champions League ten tým, který patří k těm nejlepším. Má dva tituly, několikrát bylo ve Final Four. Jeho hráči strašně dlouho hrají pospolu, umí spolu hrát poslepu,“ uvedl křídelník Vojtěch Hruban. „Náš největší úkol bude, abychom hráli svoji hru a ne tak, jak oni chtějí,“ dodal.