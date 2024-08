Český manažer do Ligy mistrů. Téměř po 20 letech v Nymburce končí Šimeček

Středočeský klub to uvedl na svém webu.

„Je to pro mě velká příležitost a do jisté míry i splnění snu,“ řekl Šimeček ke svému nástupu do managementu nejvyšší klubové soutěže FIBA. „Budu součástí týmu, který má na starosti různé projekty včetně Final Four, kvalifikace, Interkontinentálního poháru či mládežnické Ligy mistrů,“ uvedl třiačtyřicetiletý funkcionář, který na různých pozicích pracoval pro devatenáctinásobného českého šampiona téměř 20 let.

Jeho nástupce Sokolovský za Nymburk nastupoval v letech 2004 až 2012 a s jedenácti tituly je druhým nejúspěšnějším hráčem ligy po Petru Bendovi, který má 15 triumfů. V Nymburce byl dosud sportovním ředitelem a zároveň vede místní akademii. V předminulé sezoně koučoval mužstvo jako hlavní trenér a v minulém ročníku byl asistentem.