Pyšný Amiel citoval Churchilla. A Litevci byli rádi, že nepodlehli predikcím

Autor:
  8:06
Před šesti lety se stal prvním koučem, který dovedl basketbalový Nymburk do čtvrtfinále Ligy mistrů. Nyní si trenér Oren Amiel tažení, byť v jiném soutěžním formátu, zopakoval už potřetí a na tým byl stejně jako v předchozích případech hrdý. „Řekl jsem klukům, že jsem pyšný na ně i na to, co dokázali,“ pronesl na tiskové konferenci po druhém mači s Rytasem Vilnius (69:70).
Nymburský trenér Oren Amiel během utkání s Rytasem Vilnius. | foto: FIBA

Favorizovaný litevský celek jeho svěřenci trápili. Díky bojovnému výkonu dlouho vedli, chvílemi i hostující fanoušci, jindy neúnavní a hlasití, pokládali své ruce za hlavu.

I proto se Amielovo hodnocení po konci v evropské soutěži neslo v pozitivním duchu. „Tahle série byla skvělá, proti dobrému týmu se skvělým trenérem. Dokonce jsme byli blízko vítězství, ale nakonec se zápas přelil v jejich prospěch. Nicméně hrát tuhle soutěž a dojít v ní znovu až do čtvrtfinále je neuvěřitelné, musíme si toho vážit, pro tenhle klub je to obrovská čest. Věřím, že jednou se posuneme ještě dál.“

Nymburk se mezi nejlepší osmičku probojoval počtvrté, na semifinále ale zatím nedosáhl.

Kromě tří úspěšných ročníků pod izraelským koučem (2019/20, 2020/21 a 2025/26) si středočeský celek působení v Lize mistrů protáhl také v minulé sezoně s italským stratégem Franceskem Tabellinim, který v létě zamířil do Paříže za euroligovou šancí.

Tentokrát ovšem byla cesta ke čtvrtfinále krkolomnější.

V základní skupině zvítězila Amielova družina pouze jednou a ázerbájdžánský Sabah Baku za sebou nechala jen díky lepšímu skóre. Zvládnutou dvouzápasovou sérií s bundesligovým Heidelbergem si pak zajistila osmifinálovou skupinu. V ní se Nymburk znovu ocitl na hraně vyřazení ze soutěže, v klíčových duelech ale předvedl zarputilého ducha a senzační výhrou na půdě silné Gran Canarie si vybojoval čtvrtfinále.

„Jak řekl Churchill: ‚Charakter se zveličuje v těch nejtěžších chvílích.‘ My jsme v těžkých momentech ukázali, že jsme silní, a to nám pomohlo. Makáme každý den, překonali jsme problémy, které jsme měli, i těžký program,“ vyzdvihoval nymburský trenér.

Nymburská lavička během utkání s Rytasem Vilnius.

I kvůli výše zmíněným postupům na poslední chvíli ovšem měli někteří experti v Litvě o postupujícím do Final Four předem jasno.

„Tvrdili nám, že jsme nemohli dostat lehčího soupeře,“ vyprávěl na tiskové konferenci Giedrius Žibenas, kouč Rytasu Vilnius. „Ale my jsme věděli, že se mýlí a že nás čeká přesný opak. Chystali jsme se na houževnatého soupeře, navíc jsme se museli vypořádat s velkými očekáváními. Klobouk dolů před výkonem, jaký předvedl Nymburk.“

„Máme za sebou opravdu hodně těžký zápas. Jsem hrdý na tým, jak jsme přistoupili k poslední čtvrtině,“ komentoval Gytis Masiulis, autor 14 bodů a 10 doskoků. Mimochodem, jeho otec Tomas vedl v úterý večer do euroligového utkání Žalgiris Kaunas.

A za Rytas se představil i jistý Augustas Marčiulionis, syn legendárního Šarunase Marčiulionise, trojnásobného olympijského medailisty a člena Naismith Basketball Hall of Fame.

Ale zpátky k Nymburku.

Úřadující čeští šampioni si důraznou hrou vybudovali respekt, což následně ocenil i Amiel: „Naši hráči si během tréninků nestěžují, makají dál a dál. Je to velmi unikátní a také důležité v momentech, když se nám nedaří – pracujeme dál, nenecháme se složit a najdeme cestu, jak být lepší. Mám pro kluky jen lásku a hrdost.“

Sám si zaslouží uznání za to, jak si poradil s četnými proměnami kádru.

V průběhu sezony odešli Jhamir Brickus, Wesley Dreamer, Sir’Jabari Rice a KeyShawn Feazell, k tomu je aktuálně na marodce i další letní posila Marcus Santos-Silva. Naopak dorazili navrátilec J. T. Shumate, Goran Filipovič, Tony Perkins i český reprezentant David Böhm.

„Jistě, nikdy není lehké zapracovávat nové hráče do už zaběhnutého systému, ale řekl bych, že pro nás byly zásadním okamžikem změny v obraně, které jsme udělali po Vánocích. Od té doby jsme si vedli sebevědoměji,“ přibližoval Amiel. „A v tom vidím kouzlo Nymburka, že vždycky zvládne ukázat týmového ducha, soudržnost.“

Tu nyní bude chtít projevit při cestě za obhajobou titulu v domácí lize, protože i kouč Amiel připomínal: „Zbývá nám k mání ještě jedna trofej!“

