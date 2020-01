Na skok doma. Nymburk dostal výjimku a dočká se Ligy mistrů

Mistr nastupuje k domácím soubojům Champions League v pražské hale Královka. Pro zápas s lotyšskou Rigou ale dostal výjimku, a tak se mohou zaplnit tribuny nymburského sportovního centra.

„Těšíme se, že budeme hrát v našem domácím prostředí, kde každý den trénujeme. Je to fajn i pro lidi z Nymburka a okolí, že nemusí jezdit do Prahy. I atmosféra v naší hale by měla být jiná,“ vyhlíží atraktivní duel nymburský střelec Vojtěch Hruban.

Český šampion bude v souboji velkým favoritem. Vždyť Riga je v tabulce poslední, když vyhrála jen úvodní zápas s Mornarem Bar a od té doby osmkrát v řadě padla. Nymburk na její palubovce koncem října zvítězil 91:72.

Nymburk - VEF Riga Zápas basketbalové Ligy mistrů se hraje v úterý od 18.30 hodin v nymburském sportovním centru. Přímý přenos vysílá Nova Sport. Hala už je téměř vyprodaná, zbývají hlavně vstupenky do rohů. Autobus z vlakového nádraží v Nymburce odjíždí k hale v 17.55.

„Naše skupina je hodně vyrovnaná a každý může hrát vyrovnaně s každým. Jít do zápasu s tím, že hrajeme s posledním, to by byla sebevražda,“ upozorňuje Hruban. „Nebude to lehký zápas, i když jsme favorité.“

Nymburk je v pořadí základní skupiny na druhé příčce, a pokud střetnutí s Rigou zvládne, poletí vzápětí na hřiště španělského Tenerife bojovat o vedoucí stupínek.

„Naše situace ve skupině je dobrá, ale jak nám už stokrát trenér říkal, může se lusknutím prstu změnit,“ podotkl Vojtěch Hruban. „S tím, jak je letos systém v play off nastavený, tak chceme hlavně udržet druhé místo, a tím i výhodu domácího prostředí. Na to se teď soustředíme.