Sladší než o dvacet, culí se Kovář po nejlepším představení v Lize mistrů

„Takovéto vítězství je sladší než o 20 bodů. Užívali jsme si to na hřišti i na lavičce,“ řekl novinářům Kovář.



Středočeši prokázali velkou nezdolnost, když prohrávali o 14 bodů a ještě 47 vteřin před koncem zaostávali o čtyři. Rozhodnutí však v závěru plném chyb, ztrát i emocí nejen z lavičky rozhodl po přihrávce Retina Obasohana pětadvacetiletý Američan, který přišel do středočeského týmu v minulé sezoně z dánského Bakken Bears.

„Oni si to nějak řekli s Lukášem Palyzou mezi sebou, že ho Paly přicloní v rohu, a když tam bude volný, dostane i míč od Retina. Což se povedlo. Nevím, co by se stalo, kdyby to přebrali a Hayden by byl pokrytý, ale vyšlo to a byla z toho dobře zvolená střela,“ popsal Kovář.

Nymburk zaznamenal sedmé devadesátibodové utkání za sebou a vylepšil vlastní rekord v soutěži. „Byl to těžký zápas a jsem rád, že jsme to zvládli. Měli jsme taky dobré šňůry, ale vždycky, když jsme se dostali například na pět bodů, dali nám hned zase další rychlé koše a to nás sráželo dolů. Nakonec jsme ale bojovali víc než soupeř, chtěli jsme to víc a za tou výhrou si šli,“ pochvaloval si Kovář.

Se svými spoluhráči navíc vybojoval výhru i přes absenci zraněného kapitána Vojtěcha Hruban i velezkušeného Petra Bendy. Místo nich naopak zazářil Jerrick Harding, autor 28 bodů. Omar Prewitt přidal 17.

„Jak Vojta tak Peťa nám hrozně chyběli a v rotaci to bylo vidět. Potvrdilo se však, že když vám někdo takový vypadne, další vyjdou z davu a vezmou to za ně. Podle mě jsme je dnes všichni skvěle zastoupili,“ řekl dvacetiletý talent, který sám nasbíral osm bodů a čtyři doskoky. „Určitě to byl můj nejlepší zápas v Lize mistrů a asi i v Nymburce, protože s takhle kvalitním soupeřem se v české lize nepotkáme. Snad jich přidám co nejvíc,“ přál si.

Sestřih zápasu Nymburk - Sassari:

Další duel v Lize mistrů čeká české mistry příští týden na hřišti Zaragozy a s dosavadní bilancí 2:0 mají dobře rozehranou skupinu v boji o postup do čtvrtfinále. „Naším cílem je hlavně vyhrávat domácí zápasy, to je nejdůležitější. Na druhou stranu ale chceme vyhrát vše a až teď pojedeme ven, půjdeme do toho se stejnou mentalitou zvítězit,“ dodal Kovář.