Tenerife přiveze do Prahy hvězdy. V LM dojde na souboj neporažených

„My to nebereme jako zápas o první místo ve skupině. Pro nás je důležitá každá výhra, abychom splnili náš cíl, kterým je postup do play off,“ řekl na klubovém webu kapitán Nymburka Pavel Pumprla. „Samozřejmě čím dřív potřebné výhry nasbíráme, tím lépe, ale jestli půjdeme dál z prvního, druhého, třetího, nebo čtvrtého místa, to je nám jedno,“ dodal.

Nymburk poprvé vstoupil do Ligy mistrů sérií tří vítězství. Poradil si 91:71 se čtvrtým týmem minulé sezony Bambergem, poté v prodloužení zdolal 74:72 Gaziantep a v prvním utkání venku naposledy zvítězil v Rize 91:72. Vděčí za to především obraně a je nejlepším týmem dosavadního průběhu Ligy mistrů ve statistice doskoků i zblokovaných střel.

Teď ale na českého mistra čeká nejtěžší zkouška, protože Tenerife v minulé sezoně došlo až do finále, v roce 2017 soutěž vyhrálo. „Ve španělské lize se neustále pohybují kolem pozic pro play off, což v tak silné soutěži něco znamená. Ale doma se cítíme dobře, máme formu, tak není třeba z nich mít velký španělský vítr,“ uvedl Pumprla.

Mezi největší hvězdy Tenerife patří velezkušený brazilský rozehrávač Marcelinho Huertas, který si zahrál za Barcelonu (s Tomášem Satoranským) nebo za Los Angeles Lakers.

Další oporou je 217 centimetrů vysoký pivot Giorgi Šermadini, který má na kontě dva euroligové tituly a s průměrem 18 bodů na zápas patří k nejlepším střelcům dosavadního průběhu Ligy mistrů.

Proti Huertasovi si čeští reprezentanti zahráli na nedávném mistrovství světa. V Číně si český tým s Brazílií poradil 93:71 a nakonec došel až k senzačnímu šestému místu. „On byl vždy výrazná osobnost, aniž by musel dávat nějaké velké bodové příděly,“ uvedl Pumprla. „Ale zase to není hráč, co by nešel zastavit, nebo aspoň přibrzdit,“ dodal.