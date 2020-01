Nymburk si zahraje na Tenerife o první místo ve skupině Ligy mistrů

Tenerife prohrálo jednou a Nymburk dvakrát, zatímco ostatní kluby minimálně třikrát. Zápas začne ve 20:30.

Nymburk doma s Tenerife prohrál 68:78, takže aby se posunul na první příčku, potřebuje na Kanárských ostrovech vyhrát alespoň o jedenáct bodů. Pak by měl s vítězem Ligy mistrů z roku 2017 lepší vzájemnou bilanci. „Výhra nad Tenerife by asi byla nad plán, ale s tím, jak teď hrajeme, to není nemožné. Šance je,“ řekl na klubovém webu křídelní hráč Vojtěch Hruban.

V minulém kole si Nymburk vítězstvím nad Rigou prakticky zajistil postup, ale Středočeši by rádi minimálně udrželi druhé místo a tím i výhodu domácího prostředí pro play off. Výhra nad Tenerife by je k tomu výrazně přiblížila, navíc by jim dala i definitivní jistotu místa v osmifinále.

Českého mistra však čeká těžká práce, protože Tenerife má nejlepší obranu v soutěži. Hru má postavenou na Marcelinhu Huertasovi, který je s průměrem osmi asistencí na zápas nejlepším rozehrávačem Ligy mistrů. Mezi nejlepší střelce pak patří 217 centimetrů vysoký pivot Giorgi Šermadini s průměrem 16 bodů a úspěšností střelby 62 procent.

„Samozřejmě to bude nejtěžší zápas celé základní skupiny. Jedeme tam nejenom zkusit vyhrát, ale i mazat manko deseti bodů, takže uvidíme, co se nám povede,“ uvedl Hruban, s průměrem 13,6 bodu nejlepší nymburský střelec v dosavadním průběhu soutěže.

Tenerife zatím prohrálo jen v Nižním Novgorodu. V prvním vzájemném duelu Nymburk dlouho držel krok, ale nakonec doplatil na velký počet ztrát. „Měli jsme na to vyhrát, ale zápas se nám nepovedl. Já sám jsem zahrál špatně,“ prohlásil pivot Zach Hankins. „Teď jsme ale ještě silnější, připojil se Mike Dixon a pokusíme se o první místo poprat,“ dodal Hankins, jenž vládne statistice bloků s 25. Americký pivot jich má o šest víc než celý tým Tenerife dohromady.