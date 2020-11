Nymburští získali cit a míří do Bursy. Jak si povedou proti čtveřici z NBA?

Šestnáctinásobný český šampion byl před týden v těžké pozici, protože před cestou do Francie netrénoval. Nejdříve byl v karanténě kvůli koronavirové nákaze a navíc sportovci nemohli od 12. října v tuzemsku trénovat v halách.

„Máme za sebou o dost více tréninků než ve Francii, kde jsme byli hodně unavení z toho, že jsme dlouho nic pořádně nedělali. Neměli jsme takový cit na míč. Teď věřím, že to bude o dost lepší, potrénovali jsme a snad to bude vidět i v zápase,“ uvedl rozehrávač Jakub Tůma na klubovém webu.

„Co tak vidím kolem sebe, tak se dostáváme všichni zpět do formy. Máme nového rozehrávače (Retina Obasohana), což je vždy náročná změna, ale teď už se více sehráváme a věřím, že to od nás bude lepší,“ uvedl americký křídelník Omar Prewitt, který přišel do Nymburka z turecké Bandirmy. Tam působil pod současným trenérem Tofasu Hakanem Demirem.

„Znám to tam. V Burse jsem byl několikrát. Je hezké být zpět. Určitě budou hrát hodně fyzicky, protože to má trenér rád. Hodně se soustředí na obranu. Turecká liga je velmi kvalitní a Tofasu se v ní daří, takže určitě to bude těžká bitva,“ doplnil.

Turecký celek spoléhá především na Seana Kilpatricka, který má za sebou čtyři sezony a 157 zápasů v NBA v dresech Minnesoty, Brooklynu, Denveru, Milwaukee, Los Angeles Clippers a Chicaga. Semaj Christon má zkušenosti z NBA z Oklahoma City, kde hrál i D. J. White, jenž nastupoval také za Charlotte a Boston. Za Denver si zahrál DeVaughn Akoon-Purcell.

„Mají velmi zkušené hráče. Ale pořád je to jen hra pět na pět. My musíme hrát svou hru a uvidíme,“ podotkl Prewitt. „Většina týmů v Champions League má bývalé hráče NBA, takže to není nic výjimečného. Určitě to nebude lehký soupeř, ale myslím si, že Dijon byl lepší. Ale uvidíme,“ podotkl Tůma.

DeVaughn Akoon-Purcell v dresu Tofasu Bursa při smeči

Nymburk si nemůže po Dijonu dovolit další vysokou prohru, jinak by se nejlepšímu týmu základních skupin z minulé sezony postupové naděje výrazně vzdálily. „Jelikož Liga mistrů změnila formát a jsou jen čtyřčlenné skupiny, tak každý zápas je super důležitý. Ale na to nesmíme myslet. Musíme se soustředit jen na zápas, který nás čeká, a snažit se zvítězit,“ prohlásil Prewitt.

Zápas se bude hrát znovu za přísných hygienických opatření a bez diváků. Nymburku bude chybět nadále se zlomenou nohou Petr Šafarčík. Tofas v Lize mistrů debutuje, minulé tři sezony hrál v rivalském Eurocupu.

Nymburku, který vyhrál čtyři poslední zápasy s tureckými soupeři, minulý týden nestačilo ani 26 bodů Vojtěcha Hrubana. V posledních šesti zápasech Ligy mistrů si Hruban připsal minimálně 16 bodů, přičemž delší série se v historii soutěže povedly jen třem hráčům - Kevinu Punterovi, Rickymu Ledovi a Tyleru Stoneovi.