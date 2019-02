Nymburk čeká zápas o postup, Opavu loučení s basketbalovou Ligou mistrů

Nymburk se skupinou spíše protrápil, ale minulá výhra nad Fuenlabradou udržela českého mistra ve hře o postup. Před posledním kolem má na sedmém místě stejnou bilanci s pátým Dijonem i šestým Lietkabelisem Panevežys, ale horší vzájemné zápasy.

K posunu tabulkou tak potřebuje vyhrát v Bambergu a zároveň doufat, že Dijon prohraje doma s Hapoelem Jeruzalém, nebo Lietkabelis ve Fuenlabradě.

„Stačí ‚jenom‘ vyhrát v Bambergu. Je to určitě reálné. Doma jsme s nimi hráli vyrovnaně, a to jsme hráli na Královce. Šance je. Nepojedeme tam odevzdaně. Dá se říct, že je to nejdůležitější zápas sezony. Určitě do toho půjdeme s maximálním úsilím,“ řekl pivot Martin Peterka.

Nymburku, který první vzájemný zápas v sezoně prohrál 78:84, nahrává i skutečnost, že Bamberg má jisté třetí místo ve skupině a v poslední době není v ideální formě. V německé lize je až pátý. Český mistr ale jde do utkání po náročném lednovém programu čítajícím 12 zápasů během 28 dní.

„Leden byl šílený. Video, zápas, video, zápas. V neděli jsme ale dostali den volna. Ani jsem nevěděl, co s ním, jak dlouho jsme volno neměli. Pak máme i tři tréninky, můžeme si zkusit věci na soupeře, což je příjemná změna,“ uvedl Jaromír Bohačík.

Charles Jackson (vpravo) z Bonnu se tlačí kolem Miroslava Kvapila z Opavy.

Hru má Bamberg založenou na rozehrávačích se zkušenostmi z Euroligy Nikosu Zisisovi a především Tyresu Riceovi, který v roce 2014 v Eurolize dotáhl Maccabi Tel Aviv k triumfu a byl zvolen nejlepším hráčem Final Four. S průměry 15,2 bodu a 4,8 asistence je hlavní hvězdou Bambergu.

K dalším oporám patří americký pivot Augustine Rubit, Stevan Jelovac a zajímavou postavou je Litevec Arnoldas Kulboka, kterého český skaut Jakub Kudláček doporučil Charlotte draftovat do NBA a který byl v minulé sezoně zvolen nejlepším mladým hráčem Ligy mistrů. V této sezoně se mu však přílis nevede.

Opava jde do utkání s Bonnem rovněž po náročném lednu, který navíc Slezanům zkomplikovaly zdravotní potíže. Nováček v soutěži tak inkasoval těžké debakly včetně toho úplně nejhoršího v historii soutěže o 59 bodů od Tenerife.

O víkendu se ale tým trenéra Petra Czudka chytil v lize výhrou 120:108 v Ostravě, kde si zvedl střelecké sebevědomí. „Potřebovali jsme se po posledních přídělech zvednout. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ řekl Czudek.

Bonn už nemá šanci postoupit do play off a Europe Cup má jistý, a tak by se v Opavě mělo hrát klidné utkání bez nervů. Nejlepšími střelci Bonnu jsou zkušený americký rozehrávač Josh Mayo, pivot Charles Jackson a Ra’Shad James. V týmu je i James Webb III., který v minulé sezoně odehrál 10 zápasů v NBA za Brooklyn.

V Opavě se začne v úterý ve 20:30, v Bambergu ve středu ve stejném čase.