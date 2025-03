Kapitánem byl už v sedmnácti, ale někdy nemá den. Prkačina vezou na Nymburk

„Roko je speciální hráč, když to řeknu doslova. Není to pivot ani křídlo, střelbu má všelijakou, ale je to skvělý atlet, má velmi dobré prvky v pohybu a zakončení. Dokáže dobře pracovat s míčem a zdobí ho i cit pro hru,“ představoval hráče Luboš Bartoň, který ho jako asistent trenéra v sezoně 2022/23 sledoval v Gironě.

ERA Nymburk vs. Nanterre 92 v úterý od 18:30

Jenže Prkačin ani ve slavné španělské ACB nerozjel výkony, jaké se od něj dříve očekávaly.

Platil totiž a ještě stále je považován za velký chorvatský talent.

S výběrem do 16 let ovládl evropský šampionát, z turnaje v Novém Sadu si přivezl ocenění pro nejužitečnějšího hráče. Na následujícím mistrovství světa dovedl tým k sedmému místu.

Nejmladším kapitánem Cibony se stal ve věku 17 let a 10 měsíců. „Předávám svou roli skvělému mladému muži, který byl dobře vychovaný a o jehož talentu se vyprávějí příběhy,“ říkal tehdy končící lídr záhřebské skvadry Marin Rozič.

A mladý Prkačin se zasnil: „Chtěl bych být lepší než Marin i táta, který teď musí být nejpyšnějším mužem na světě.“

K basketbalu totiž dlouhána Roka předurčily geny.

Jeho otec Nikola si kromě záhřebské Cibony, kde dělal kapitána, zahrál také za istanbulský Anadolu Efes (tehdy ještě Efes Pilsen), Dynamo Moskva či Panathinaikos. S Chorvatskem byl na šesti EuroBasketech i olympijských hrách.

U Jadranu věštili, že takový výčet by jednou mohl zdobit i jméno Roko Prkačin. Tátu navíc mohl trumfnout poměrně záhy, protože se objevoval ve výčtech vyvolených, kteří se směle hlásili o draft do NBA.

Roko Prkačin v reprezentačním dresu. Zapojil se i do kvalifikace na EuroBasket 2025, v té ale Chorvaté překvapivě neuspěli a na kontinentálním šampionátu budou chybět poprvé v historii.

Ovšem osud měl s Prkačinem jiné plány a Cibonu nakonec měnil „jen“ za Gironu. Draft 2022, v němž ho odborníci dlouho řadili na pomezí prvního a druhého kola, vzdal kvůli nepříjemnému zranění kotníku.

Místo boje o angažmá za Atlantikem teď usiluje o výraznější prostor na evropských palubovkách. Jen prozatím nenašel cestu, jak odemknout svůj potenciál naplno.

„Něco tam chybí,“ všímal si i Bartoň. „Určitě má na to být euroligovým hráčem, jenže střela ho za mého působení v Gironě hodně limitovala v růstu. Stejně jako hlava. Nicméně vystupoval jako hodný kluk, dal si říct, pracoval.“

O větší úspěch se marně pral i v Gran Canarii, v aktuálním ročníku to zkouší v Nanterre, které se zdržuje spíše u spodních pater francouzské LNB.

Sám Prkačin se navíc nedokázal ještě zcela zbavit nálepky, že k rozdílovému výkonu potřebuje mít svůj den. „Může odehrát skvělý zápas, ale taky se může stát, že si ho skoro nevšimnete,“ komentoval bývalý český reprezentant.

Nicméně poslední mezinárodní střetnutí mu v Lize mistrů spíše vycházela. Naposledy se 16 body a 6 doskoky blýskl proti Szombathely, v duelech o postup do osmifinálové fáze soutěže proti belgickému Oostende nasbíral dohromady 32 bodů a 15 doskoků. Skromnější zápis měl akorát proti silné Murcii, které dal 8 bodů.

Chorvatský basketbalista Roko Prkačin z Nanterre 92 zakončuje v duelu Ligy mistrů.

Přesto stále platí, že se ve dvaadvaceti na úplný vrchol teprve drápe.

Ostatně i web evropské sekce Mezinárodní basketbalové asociace FIBA ho na podzim zařadil mezi dvanáctku mladých hráčů, které se vyplatí sledovat například vedle Bena Sarafa, Johanna Grunloha (ten se představil v Praze s Rastou Vechta) a Nolana Traorého. Ti jsou mezi horkými adepty na úspěšný draft NBA 2025.

A byť Prkačin může být některými zařazen k příběhům chorvatských basketbalových nenaplněných ambicí poslední doby, Nymburk by se měl mít na pozoru.

Co když bude mít Roko svůj den.