Basket ONLINE: Nymburk hostí Nanterre, v první části je hra vyrovnaná

„Nanterre má spoustu dobrých basketbalistů, jen jim to letos zatím nešlo tolik dohromady. Dokážou trápit v lize euroligové týmy, pak ale i prohrát s týmem ze spodku tabulky. Nikdy nevíte, co od nich čekat. Mají hráče, kteří jsou slušní obránci na míč, mají rychlé ruce, hodně zisků a sahají do driblinku. Na to si musíme dát pozor,“ řekl v tiskové zprávě Vojtěch Hruban.

ONLINE: ERA Nymburk vs. Nanterre 92 Zápas Ligy mistrů sledujte v podrobné reportáži.

Výběr trenéra Francesca Tabelliniho, který do Ligy mistrů postoupil z kvalifikace, má zatím v tomto ročníku bilanci 9:1. Do osmifinálové části vstoupil výhrou na palubovce Szombathely 106:86, na začátku února porazil i doma Murcii 85:70. Do čtvrtfinále projdou ze čtyřčlenné skupiny dva celky. Nymburk by tím vyrovnal své klubové maximum.

„Pokud bychom uspěli, tak už bude postup hodně blízko. Zvláště kdybychom vyhráli nějakým větším rozdílem. Nanterre vyhrálo proti Szombathely, takže je teď beru jako našeho přímého soupeře v boji o postup. Pokud bychom je porazili, tak se ten sen hodně přiblíží,“ uvedl Hruban.

Nymburk se v Lize mistrů představí přesně po měsíci. Od posledního triumfu nad Murcií ovládl Česko-slovenský pohár. Kvůli reprezentační přestávce ale odehrál poslední tři ligová střetnutí v kombinované sestavě. I přes nečekanou poslední prohru 74:75 na hřišti Olomoucka NBL vede.

„Teď jsme spolu dlouho nebyli a může trochu trvat, než se dostaneme do rytmu. Naposledy jsme společně měli hrací trénink někdy 11. února,“ řekl Hruban.

Nanterre je ve skupině L třetí s bilancí 1:1. Po prohře v Murcii 84:95 zdolal doma Szombathely 83:71. V týmu má několik hráčů se zkušenostmi z NBA. Hlavním rozehrávačem je Američan Amhad Caver, nejproduktivnějším křídelník Desi Rodriguez s bilancí 14,2 bodu na zápas. Osobnostmi jsou také Francouz William Howard, který dal naposledy maďarskému soupeři 21 bodů či jeho krajan Paul Lacombe. Ten má bronz z MS 2019 a tři francouzské tituly s Lyonem.

Nymburk se utkal s Nanterre v sezoně 2017/18. V základní skupině LM doma prohrál 72:81, venku ale uspěl 90:84. Ze stávajících nymburských basketbalistů tehdy hráli také Hruban, Martin Kříž a Jaromír Bohačík. Půjde také o souboj týmů, které patří v Lize mistrů mezi nejlepší „zloděje míčů“. Nanterre této statistice s 10,2 zisky na zápas vládne, Nymburk je třetí (9,1).

Odveta ve Francii se bude hrát příští týden. „Bavili jsme se s týmem, že teď ten třetí a čtvrtý zápas budou nejdůležitější. Mohou rozhodnout o postupu a hodně nás nakopnout do dalších zápasů,“ uvedl František Rylich. „Doufám, že nám přijdou pomoci i fanoušci. V předchozích zápasech nás hnali za vítězstvím, tak bychom to potřebovali i tentokráte a ideálně, aby zaplnili celou halu,“ doplnil.