U Paříže pobral Tabellini komplimenty i výhru a bavil: Nejsem ten nejchytřejší kouč

Své o tom ví francouzské Nanterre 92, k týden starému vítězství z Prahy o čtyři body (90:86) jim totiž po úterním večeru přibyla prohra rovnou o třiadvacet (77:100).

Nymburk na předměstí Paříže už zase zdobila jasná herní tvář, díky které si získal v Evropě respekt.

A tak není divu, že na adresu týmu i kouče Tabelliniho přichází komplimenty z basketbalových velmocí, jakými jsou Francie či Španělsko.

„Jsou jedním z favoritů na postup do Final Four a opět to ukázali,“ pronesl Philippe Da Silva, trenér Nanterre.

Už dříve české mistry pochválil stratég z Murcie Sito Alonso, který po únorovém zápase v Královce říkal: „Jejich basketbal se mi opravdu moc líbil. Když budou hrát takhle, jsou podle mého favoritem nejenom v téhle skupině, ale i ve zbytku soutěže.“

A když pak na úterní tiskové konferenci přistála italskému taktikovi otázka, jestli připravil na důležitý duel perfektní plán, neubránil se vtipu: „Rozhodně nejsem ten nejchytřejší basketbalový trenér.“

Byť českým šampionům vyšlo druhé klání s Nanterre v porovnání s tím úvodním opravdu výtečně.

„Snažili jsme se být systematičtí a chtít po klucích, aby předváděli naši hru na vysoké úrovni. Základní plán byl, ať jsme lepší než posledně. Rozhodně jsme neprováděli nějaké vychytralé změny,“ popisoval Tabellini.

Nymburský Stephen Brown se snaží dostat z obklíčení hráčů Nanterre.

Zmiňoval, jak ho potěšilo, že se týmu vrátilo nasazení a počínal si mnohem důrazněji, což považuje za nedílnou součást nymburské identity. „Výhru jsme vydřeli, měli jsme více doskoků, získávali jsme míče v soubojích, které byly padesát na padesát,“ vyjmenovával.

Po zápase jeho slovům přitakával také Martin Kříž. „Poslední zápas jsme měli v hlavách. Když jsme si ho rozebrali, viděli jsme, že to z naší strany nebyl vůbec výkon, který chceme předvádět,“ komentoval a pokračoval: „Myslím si, že si všichni uvědomili, že s hrou, jakou jsme předvedli minulé úterý, cesta dál nevede.“

Na začátku duelu se navíc ujal nelehké role – ubránit rozjetého Desiho Rodrigueze, který se v Praze blýskl 25 body. „Podařilo se nám ho rozhodit, ale po poločase zase ukázal, že kvalitu v útoku má, a skončil na třiadvaceti bodech, což jsme úplně nechtěli,“ hodnotil.

Celkový dojem ale vylepšila jednoznačná výhra, která Nymburk posunula blíže k postupu do čtvrtfinále soutěže.

„Ale radovat se budeme až po posledním kole. Nechceme spoléhat na ostatní výsledky, pořád máme šanci na první místo ve skupině,“ burcoval Kříž.

Další zápas odehraje Nymburk v pražské hale Královka příští úterý, od 18:30 přivítá maďarský celek Falco Szombathely, který v první duelu porazil 106:86.