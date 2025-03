Basket ONLINE: Vyhraje Nymburk osmifinálovou skupinu LM? Zápolí v Murcii

„Neumím si představit, co by se muselo stát, abychom o postup ještě přišli, a ani si to představovat nechci. Jedeme tam s jasnou myšlenkou a to je hrát naši hru, neohlížet se na body a Murcii i podruhé porazit. Všichni myslíme na první místo, protože je to výhodnější pozice pro čtvrtfinále,“ řekl na klubovém webu rozehrávač Ondřej Sehnal.

Čeští šampioni udělali klíčový krok minulý týden, kdy doma porazili Szombathely 96:68. S devíti body a bilancí 4:1 skupinu L vedou a i v případě, že by došlo po porážce v Murcii a výhře Nanterre nad Szombathely k rovnosti bodů a srovnání v minitabulce, mají Středočeši nejlepší bilanci.

Nymburk by musel v Murcii prohrát až o 60 bodů, aby o postup přišel. Byla by to největší porážka v historii soutěže. Nelichotivý rekord drží Opava, která v sezoně 2018/19 podlehla Tenerife o 59 bodů.

„Nikdo z nás nejde do zápasu s myšlenkou, jaké jsou matematické počty. Ty sice hrají v náš prospěch, ale my se soustředíme jen na to, abychom tam vyhráli. My starší nemáme úplně dobré zkušenosti s tím, když se začne počítat, o kolik se musí vyhrát či může prohrát. Už se nám to několikrát vymstilo. Je na nás, abychom se byli schopni soustředit jen na náš výkon a nejeli do Španělska zápas odehrát, ale jeli jsme ho tam vyhrát,“ uvedl kapitán Martin Kříž.

V případě postupu z prvního místa by si Nymburk zajistil ve čtvrtfinále výhodu domácího prostředí pro případné třetí utkání a také by figuroval při pátečním losu mezi nasazenými. Vyhnul by se tak celkům jako Málaga, Tenerife či AEK Atény. Jelikož v prvním zápase zdolal Murcii 85:70, stačí mu v odvetě i porážka o 14 bodů. Pokud by Nanterre zdolalo Szombathely, mohli by si Středočeši dovolit prohrát až o 21 bodů.

„Měřit se s takovým týmem je samo o sobě motivací. Pokud to v někom nevzbuzuje oheň, tak by na hřiště ani lézt neměl,“ podotkl Sehnal. „Murcia je teď trochu jiný tým, než v prvním vzájemném zápase. Tam se snažili držet rotaci devíti, deseti hráčů. Teď tu rotaci trochu stáhli, trenér má větší důvěru k pěti hráčům, kteří hrají přes třicet minut. My budeme muset odvést dobrou práci v obraně a pak hrát náš rychlý basket dopředu,“ plánoval.

Nymburk, který čeká jubilejní 100. zápas v Lize mistrů, je s průměrem 89,9 bodu na zápas druhým nejproduktivnějším v soutěži. Je také druhým nejlepším v asistencích (23,5), ziscích (9,4) a doskokům vládne (43,6). V LM vyhrál posledních šest utkání venku.

Hvězdou vicemistra španělské ligy je Dylan Ennis s průměrem 16,4 bodu na zápas. Dvojciferný počet mají také Ludvig Hakanson (11,9) a Kaiser Gates (10,4). V týmu je i bývalý nymburský hráč Howard Sant Roos. Murcia spoléhá i na bouřlivou domácí kulisu, v Lize mistrů tam prohrála jen dva z posledních 29 duelů.

„Bavil jsem se s Tomášem Satoranským a říkal, že v Murcii není úplně příjemné prostředí. My jsme ale zvyklí předvádět venku dobré výkony. Věřím, že můžeme vyhrát i tam a potvrdit první místo ve skupině,“ doplnil Kříž.