„Byl prostě v sérii lepší než my,“ řekl jasně trenér Francesco Tabellini na pozápasové tiskové konferenci.

A kvalitu soupeře sborově uznávali také hráči.

„Narazili jsme na hodně dobrý tým, který byl lepší než my. To si musíme přiznat. Byl agresivnější do koše. Vždy, když jsme se nadechovali, tak oni dali těžkou trojku,“ hodnotil Vojtěch Hruban.

Jaromír Bohačík dodával: „Galatasaray nám dvakrát ukázal, jak efektivně se dá hrát. Ta série byla o nich. Ukazovali kvalitu, chodili si pro šestky a my nebyli schopni je eliminovat.“

A další reprezentant Ondřej Sehnal? „Měli větší hráčskou kvalitu, hlavně ta fyzická část, která byla na každé pozici mnohem větší, nebo v Cummingsově a Grayově případě rychlost, kdy svého soupeře porážejí jeden na jednoho.“

Skutečně, všechna istanbulská esa odehrála povedené dva zápasy. Kromě střelců Willa Cummingse (dohromady 50 bodů) a Roba Graye (28 bodů) se blýskli ještě v úterý večer nesmírně přesný James Palmer i nigerijský obr Ebuka Izundu, přes kterého se nymburským basketbalistům vskutku složitě zakončovalo.

Tylan Birts z Nymburku stíhá Willa Cummingse z Galatasaraye.

Jak navíc upozornil italský stratég Tabellini, všechny individuality táhly za jeden provaz: „Hráli kolektivně, dělili se o zodpovědnost, trefovali se, dobře bránili i doskakovali. Ve sportu je třeba občas akceptovat, že byl soupeř lepší.“

Ve chvílích, kdy se čeští mistři snažili přitvrdit, pravidelně se ozývaly hvizdy sudích. Z celkem 29 faulů vytěžil Galatasaray 41 šestek, ze kterých dal 35 bodů, což je rekord aktuální sezony Ligy mistrů.

„Obrana, kterou se snažíme praktikovat, má tenkou hranici mezi tím, abychom vypadali skvěle a naopak abychom tak moc dobře nevypadali,“ přiznával Bohačík.

I proto si museli dávat Nymburští pozor na narůstající frustraci. „Je důležité s ní umět pracovat v momentech, kdy soupeři všechno vychází, i když se snažíte na maximum ho zastavit. Nám se to dvakrát povedlo ustát,“ zmiňoval Tabellini.

Jenže kdykoliv se dala jeho parta dohromady, soupeři přišli s řešením, jak se znovu dostat do výhody. Proměňování těžkých střel, dobré čtení herních situací i skvělá úspěšnost šestek hrály výrazně v jejich prospěch. „Podle historických výsledků to vypadá, že to čtvrtfinále je nějaký strop,“ pokrčil rameny Bohačík, jeden ze zástupu zklamaných.

„Bolest je v tuto chvíli je velká, přesto ta sezona byla neuvěřitelná. Já jsem si to hrozně moc užil, hlavně s tou partou, která se nám povedla tady vybudovat,“ našel špetku radosti Sehnal. Dlouhé truchlení odmítal i Hruban: „Bohužel ta nejlepší osmička je pro nás strop. Zatím. Jsou tu další sezony.“

A se vztyčenou hlavou chtějí pokračovat i ostatní, vždyť se také shodovali, že v basketbalové Evropě už má zase Nymburk jméno. Jako důkaz můžou posloužit důkladné rozbory jejich herního stylu, dominance na doskoku, rychlého přechodu do útoku...

„Nesmíme si vyřazením nechat zkazit dojem z celé sezony, protože to, čeho jsme v Evropě dosáhli, je neuvěřitelné. Teď to sice bolí, proto to nedoceníme, ale máme být na co hrdí. Z kvalifikace jsme se dostali až k tomu, že jsme vyhráli dvě skupiny a získali respekt celé evropské basketbalové komunity,“ pověděl Tabellini.

S týmem se teď bude soustředit na play off v domácí soutěži, první čtvrtfinálový zápas proti Ostravě hraje Nymburk v pátek.