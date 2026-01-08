Basket ONLINE: Nymburk útočí na osmifinálovou fázi LM. V odvetě zatím tápe

Autor: ,
Sledujeme online   18:15aktualizováno  18:47
Basketbalisté Nymburka si mohou zajistit postup do osmifinálové fáze Ligy mistrů. V domácí odvetě proti Heidelbergu se pokusí navázat na úterní vítězství z Německa 72:63. V případě neúspěchu by se série vrátila na palubovku soupeře, kde by se třetí zápas odehrál 13. ledna. Utkání v pražské hale Královka sledujte od 18.30 v podrobné online reportáži.

Sir’Jabari Rice z Nymburku zakončuje na koš Heidelbergu. | foto: Basketball Champions League

Dvacetinásobní čeští šampioni prolomili v prvním duelu proti Heidelbergu sérii pěti porážek v Lize mistrů. Většinu času vedli a rozhodli i díky jedenáctibodové šňůře v závěru třetí čtvrtiny, kdy otočili vývoj ze stavu 42:43 na 53:43.

ONLINE: Nymburk vs. Heidelberg

Utkání basketbalové Ligy mistrů sledujte podrobně.

„Snad to ve čtvrtek doma na Královce dotáhneme. Tohle je nejdůležitější týden naší sezony. Tady se podle mě láme chleba, jestli opravdu může být sezona úspěšná, nebo bude neúspěšná. Takže pro nás všechny je to velká věc. Chceme postoupit do druhé skupiny a zahrát si v Top 16,“ řekl nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal.

Střeleckým lídrem Nymburka byl v prvním utkání Sir’Jabari Rice, který dal 17 bodů. Německý celek střelecky táhl D.J. Horne se 16 body.

Nymburk soupeře přehrál především díky aktivní obraně a doskokům. V nich předčil basketbalistky Heidelbergu poměrem 56:31. Udělal ale také 20 ztrát. „Naše nová obrana přinesla ovoce. Nebyli na to asi dost dobře připravení. A inkasovaných 63 bodů mluví za vše. Normálně dávají pravidelně přes osmdesát,“ uvedl Sehnal.

Asi nejlepší zápas za dlouhou dobu, nadchlo Hrubana po výhře v Německu

Nymburk může postoupit do osmifinále Ligy mistrů podruhé za sebou a popáté v historii. V případě úspěchu by šel do skupiny L s Tenerife a Gran Canarií. Čtvrtým účastníkem bude maďarský mistr Szolnok, nebo italský Terst. Blíže je Terst, který vyhrál první duel na soupeřově palubovce 82:62.

„Nic ale není hotovo. Bylo dobře, že jsme se na konci neradovali. Trošku jsem se bál, abychom neoslavovali, protože vím, že se to může vymknout. Je to prostě série na dva zápasy a my teď máme všechno ve svých rukách, abychom ve čtvrtek před domácím hledištěm předvedli co nejlepší výkon, snad se konečně trefili a ukončili tu sérii,“ prohlásil Sehnal.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Nymburk vs. HeidelbergBasketbal - 2. kolo - 8. 1. 2026:Nymburk vs. Heidelberg //www.idnes.cz/sport
Živě16:20
  • 1.46
  • 13.00
  • 3.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Basket ONLINE: Nymburk útočí na osmifinálovou fázi LM. V odvetě zatím tápe

Sledujeme online
Sir’Jabari Rice z Nymburku zakončuje na koš Heidelbergu.

Basketbalisté Nymburka si mohou zajistit postup do osmifinálové fáze Ligy mistrů. V domácí odvetě proti Heidelbergu se pokusí navázat na úterní vítězství z Německa 72:63. V případě neúspěchu by se...

8. ledna 2026  18:15,  aktualizováno  18:47

Proč mi terče nepadají? Davidovou srazily kalibry, Krčmář se divil vlastnímu otálení

Mikuláš Karlík a Michal Krčmář (vlevo) střílí na položce vestoje.

Od naší zpravodajky v Německu Mlha přede mnou, mlha za mnou… I tak by se daly popsat čtvrteční sprinty Světového poháru v německém Oberhofu. Biatlonisty jste z tribuny spatřili, až když dorazili přímo na stadion, hned za...

8. ledna 2026  18:26

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička je v Baníku, Mandous podepsal v Pardubicích

Sledujeme online
Plzeňský brankář Martin Jedlička zasahuje v utkání s Olomoucí.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

8. ledna 2026  15:48,  aktualizováno  18:07

Jedlička posílil Baník, míří na hostování s opcí. Zvýší konkurenci, říká Mikloško

Plzeňský brankář Martin Jedlička v akci na pražské Letné

Fotbalisty Ostravy posílil brankář Martin Jedlička. Sedmadvacetiletý člen kádru české reprezentace přišel do Baníku z Viktorie Plzeň na půlroční hostování s opcí. Oba kluby přestup oznámily ve...

8. ledna 2026  18:05

E. Öbergová v mlhavém sprintu v Oberhofu dominovala, Davidová ve druhé desítce

Markéta Davidová běží sprint v Oberhofu.

První vítězkou mezi biatlonistkami je v novém kalendářním roce Elvira Öbergová, která ovládla sprint na 7,5 kilometru v Oberhofu. Švédka díky nejrychlejšímu běhu a přesné střelbě obsadila první místo...

8. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  17:08

Být kolegou Verstappena? Nejhorší práce ve formuli 1! Pérez vzpomíná na Red Bull

„JSI MISTR SVĚTA?“ „NEVÍM.“ Dohady po dojezdu do cíle Velké ceny Japonska....

O tomto místě se vedou diskuze už léta. Vyrovnat se Maxi Verstappenovi v jedné stáji je nesmírně těžký úkol. Takový, který doposud nikdo nezvládl splnit. Nepodařilo se to ani Sergiu Pérezovi, byť s...

8. ledna 2026  17:05

Nevšiml si, z čeho pije? Trenér Tottenhamu používal kelímek s logem Arsenalu

Trenér Tottenhamu Thomas Frank s kelímkem Arsenalu před utkáním na půdě...

Po další bolestivé porážce už fanoušci fotbalového Tottenhamu sotva čekali, že přijde ještě něco horšího. Jenže po středečním duelu Premier League na půdě Bournemouthu, který Spurs prohráli 2:3, se...

8. ledna 2026  16:45

Skvělý Raphinha i kat Sparty. Barcelona je pár dnů před duelem na Slavii ve formě

Brazilský útočník Raphinha z Barcelony se raduje v semifinále španělského...

Deváté vítězství za sebou, pátý zápas bez inkasované branky. „Po delší době je Barcelona zase nejlepším týmem španělského fotbalu,“ prohlásil David Sánchez, novinář z promadridského listu Marca. Za...

8. ledna 2026  16:23

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

8. ledna 2026  16:09

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté přijíždí na střelnici v úvodu závodu smíšených štafet.

Světový pohár v biatlonu pokračuje čtvrtou zastávkou. Tentokrát se bude zápolit v německém Oberhofu. Od čtvrtka do neděle uvidíme šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

8. ledna 2026  16:08

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Prokop na Dakaru opět předčil hvězdy, Macík vyhrál a upevnil vedení v kamionech

Martin Prokop v 5. etapě Rallye Dakar.

Martin Macík ovládl 5. etapu Rallye Dakar a po druhém dílčím triumfu v letošním ročníku si upevnil vedení v kategorii kamionů, v níž útočí na třetí triumf za sebou. Automobilový jezdec Martin Prokop...

8. ledna 2026  12:54,  aktualizováno  15:33

Muchová je v Brisbane ve čtvrtfinále, Nosková nevyužila mečboly a končí

Karolína Muchová se natahuje po míčku ve druhém kole turnaje v Brisbane.

Karolína Muchová na prvním turnaji tenisové sezony v Brisbane porazila nasazenou sedmičku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska 6:4, 7:5 a po druhém vítězství postoupila do čtvrtfinále. Linda Nosková...

8. ledna 2026  8:07,  aktualizováno  15:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.