Basket ONLINE: Nymburk útočí na osmifinálovou fázi LM. V odvetě zatím tápe

Dvacetinásobní čeští šampioni prolomili v prvním duelu proti Heidelbergu sérii pěti porážek v Lize mistrů. Většinu času vedli a rozhodli i díky jedenáctibodové šňůře v závěru třetí čtvrtiny, kdy otočili vývoj ze stavu 42:43 na 53:43.
ONLINE: Nymburk vs. Heidelberg
Utkání basketbalové Ligy mistrů sledujte podrobně.
„Snad to ve čtvrtek doma na Královce dotáhneme. Tohle je nejdůležitější týden naší sezony. Tady se podle mě láme chleba, jestli opravdu může být sezona úspěšná, nebo bude neúspěšná. Takže pro nás všechny je to velká věc. Chceme postoupit do druhé skupiny a zahrát si v Top 16,“ řekl nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal.
Střeleckým lídrem Nymburka byl v prvním utkání Sir’Jabari Rice, který dal 17 bodů. Německý celek střelecky táhl D.J. Horne se 16 body.
Nymburk soupeře přehrál především díky aktivní obraně a doskokům. V nich předčil basketbalistky Heidelbergu poměrem 56:31. Udělal ale také 20 ztrát. „Naše nová obrana přinesla ovoce. Nebyli na to asi dost dobře připravení. A inkasovaných 63 bodů mluví za vše. Normálně dávají pravidelně přes osmdesát,“ uvedl Sehnal.
Asi nejlepší zápas za dlouhou dobu, nadchlo Hrubana po výhře v Německu
Nymburk může postoupit do osmifinále Ligy mistrů podruhé za sebou a popáté v historii. V případě úspěchu by šel do skupiny L s Tenerife a Gran Canarií. Čtvrtým účastníkem bude maďarský mistr Szolnok, nebo italský Terst. Blíže je Terst, který vyhrál první duel na soupeřově palubovce 82:62.
„Nic ale není hotovo. Bylo dobře, že jsme se na konci neradovali. Trošku jsem se bál, abychom neoslavovali, protože vím, že se to může vymknout. Je to prostě série na dva zápasy a my teď máme všechno ve svých rukách, abychom ve čtvrtek před domácím hledištěm předvedli co nejlepší výkon, snad se konečně trefili a ukončili tu sérii,“ prohlásil Sehnal.