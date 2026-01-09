Také výkon bývalého českého reprezentanta ilustroval, jak se pro Nymburk odvetný duel vyvíjel.
Nezačal dobře, ale končil v euforii.
Ze šesti trefených trojek zaznamenal Bohačík hned čtyři v závěrečné desetiminutovce a pomohl tak rozjásat pražskou halu Královka. Po poslední proměněné dalekonosné střele, kterou těsně před koncem postrčil české mistry do osmibodového vedení, slavil s vyplazeným jazykem.
„Ten už dlouho nebyl. Nevím, kde se to ve mně bere. Myslím si, že naposledy jsem tohle udělal někdy v repre. Už je to dávno,“ usmíval se po utkání.
|
Obrat a postup. Nymburk svalil Heidelberg i doma, pokračování v LM zajistil Bohačík
Postup do osmifinálové fáze byl pro Nymburk klíčovým cílem, avšak po pěti porážkách v základní skupině Ligy mistrů panovala nejistota. Proti poslednímu celku bundesligy ovšem Bohačík a spol. zabrali.
„Myslím si, že tým má tendenci se zlepšovat. Věřím, že v trendu budeme pokračovat i v další fázi. Jsem rád, že jsme dostali další příležitost, abychom mohli zlepšit naši hru,“ říkal nymburský křídelník, který s parťáky vyhlíží duely se silnými španělskými výběry Gran Canarií a Tenerife.
V nich se chce Nymburk opírat mimo jiné o kvalitní defenzivu, která mu v dvojzápase s Heidelbergem fungovala. „Myslím si, že trenér má radost, protože jsme byli docela solidní v obraně. Poslední týdny jsme na ní hodně pracovali, takže je to určité sebevědomí pro tým. Do dalších bojů víme, že v obraně si umíme pomoct, i když to vepředu moc nejde,“ hodnotil.
Přece jen v útoku mají čeští mistři rezervy. Ve čtvrtek večer zahodili 16 trestných hodů z 43, střelba za dva body se zastavila na úspěšnosti necelých 42 procent.
„Měl jsem pocit, že v prvním poločase nám vypadlo z obroučky úplně všechno. Druhý poločas se naštěstí to zvedlo,“ těšilo Bohačíka, který nakonec také nalezl střeleckou pohodu. „Upřímně řečeno jsem byl velmi překvapený, protože tady ty střely nedávám. Takže díky bohu za to. Ale úplně nějak skvěle jsem se necítil, předtím jsem jich minul strašně moc. Dobrých a otevřených, takže se to tímhle tak nějak asi vrátilo.“
Nymburk tak nemuselo mrzet, že kvůli zranění nehrál nejlepší střelec Sir’Jabari Rice.
Momenty ze zápasu Nymburk – Heidelberg:
„Postupu jsme šli naproti, až na nějaké úseky jsme se nenechali zatlačit. Teď nás čekají velké výlety a do Prahy přivedeme super kvalitní týmy. Je jen na nás, abychom se na to skvěle připravili,“ uzavřel Bohačík před souboji s dvěma celky z Kanárských ostrovů.