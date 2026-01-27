„Je to další tým z ACB, takže kvalita určitě bude na jejich straně. Nicméně je to náš první domácí zápas v osmifinálové skupině a pokusíme se udělat maximum pro to, abychom domácí prostředí uhájili. Jejich styl by nám mohl sedět o něco víc než hra Tenerife. Pevně věřím, že když budeme plnit po celých čtyřicet minut to, co si řekneme, tak jsme schopni uhrát velmi dobrý výsledek,“ uvedl v tiskové zprávě nymburský kapitán Martin Kříž.
Gran Canaria se pyšní dobrou obranou. V průměru inkasuje 71,7 bodu na utkání, což je nejméně ze všech týmů v soutěži. Do Ligy mistrů se přesunula v tomto ročníku poprvé z EuroCupu, který v roce 2023 vyhrála a v minulé sezoně byla ve finále. Ve španělské lize je po třech porážkách za sebou čtrnáctá.
Přišla o svého nejlepšího střelce ze základní skupiny Kolumbijce Braiana Angolu, který odešel do euroligového ASVEL. Místo něj přišel Kanaďan Kassius Robertson z Kubaně Krasnodar. Oporou je rozehrávač Andrew Albicy, který pomohl Francii ke dvěma stříbrným medailím na olympiádě, bronzu na mistrovství světa v roce 2019 a také ke dvěma evropským stříbrům.
Další hvězdou je argentinský vicemistr světa Nicolás Brussino, jenž má stejně jako Isaiah Wong zkušenosti z NBA. Pod košem je oporou Američan reprezentující Slovinsko Mike Tobey.
„Mají v týmu velká jména a hráče s velkými úspěchy. Pro nás je ale důležité jít do zápasu ne úplně s přehnaným respektem. Samozřejmě je musíme naskautovat, ale pak už je třeba nekoukat na to, kdo proti nám stojí, ale soustředit se na výkon tak, abychom měli co největší šanci uspět,“ uvedl Kříž.
„Musíme odehrát na vysoké úrovni celých čtyřicet minut. Proti takovým týmům nestačí jen dvacet. Uvidíme, jak rychle zapadne nový hráč Tony Perkins. Zatím jsme měli spolu jen jeden trénink, tak těžko soudit, ale zdá se, že nám může pomoct na obranné polovině i v rychlém přechodu do útoku,“ dodal Kříž.
S Gran Canarií se Nymburk utkal v EuroCupu v roce 2010. Na Kanárských ostrovech prohrál 54:69, ale doma zvítězil 79:71 po prodloužení. Celkově má pozitivní bilanci se španělskými týmy, když za posledních 12 let vyhrál 10 duelů a jen pět prohrál.
„Čeká nás opravdu dobrý zápas proti špičkovému soupeři. Pod košem na mě čeká velká výzva měřit se s Mikem Tobeym, což je zkušený pivot, který na téhle úrovni hraje už hodně dlouho,“ uvedl pivot Marcus Santos-Silva, jenž má coby reprezentant Kapverd ke Kanárským ostrovům blízko.
„Trochu znám i druhého pivota Kuatha, proti kterému jsem hrál na univerzitě. Bude to velká bitva. Oni podobně jako Tenerife vyznávají týmové pojetí, nemůžeme se připravit na jednoho hráče, ale na všechny. Bude to velká výzva pro naši obranu. Ale pokud předvedeme výkon jako v prvním poločase na Tenerife, můžeme se měřit s kýmkoli. Jen to musíme udržet celý zápas. Pak nám věřím,“ dodal Santos-Silva.