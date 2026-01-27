Po Tenerife přichází Gran Canaria. Sluneční dvojboj Ligy mistrů vrcholí v Praze

Autor:
  6:00
Žluté dresy symbolizující Kanárské ostrovy podruhé. Nymburští basketbalisté usilují týden po porážce na Tenerife 80:104 o první úspěch v osmifinálové skupině L Ligy mistrů doma proti dalšímu španělskému celku Gran Canarii. Bez vítězství jsou oba týmy, protože Gran Canaria podlehla doma Terstu 71:77 a připsala si první prohru v tomto ročníku soutěže. Úterní duel začne v Praze na Královce v 18:30.

Martin Kříž z Nymburka se chystá na zápas Ligy mistrů v Baku. | foto: Basketball Champions League

„Je to další tým z ACB, takže kvalita určitě bude na jejich straně. Nicméně je to náš první domácí zápas v osmifinálové skupině a pokusíme se udělat maximum pro to, abychom domácí prostředí uhájili. Jejich styl by nám mohl sedět o něco víc než hra Tenerife. Pevně věřím, že když budeme plnit po celých čtyřicet minut to, co si řekneme, tak jsme schopni uhrát velmi dobrý výsledek,“ uvedl v tiskové zprávě nymburský kapitán Martin Kříž.

Gran Canaria se pyšní dobrou obranou. V průměru inkasuje 71,7 bodu na utkání, což je nejméně ze všech týmů v soutěži. Do Ligy mistrů se přesunula v tomto ročníku poprvé z EuroCupu, který v roce 2023 vyhrála a v minulé sezoně byla ve finále. Ve španělské lize je po třech porážkách za sebou čtrnáctá.

Přišla o svého nejlepšího střelce ze základní skupiny Kolumbijce Braiana Angolu, který odešel do euroligového ASVEL. Místo něj přišel Kanaďan Kassius Robertson z Kubaně Krasnodar. Oporou je rozehrávač Andrew Albicy, který pomohl Francii ke dvěma stříbrným medailím na olympiádě, bronzu na mistrovství světa v roce 2019 a také ke dvěma evropským stříbrům.

Další hvězdou je argentinský vicemistr světa Nicolás Brussino, jenž má stejně jako Isaiah Wong zkušenosti z NBA. Pod košem je oporou Američan reprezentující Slovinsko Mike Tobey.

Petr Šafarčík (vlevo) z Nymburka útočí v zápase se Zaragozou kolem Nicoláse Brussina.

Isaiah Wong coby hráč Žalgirisu útočí kolem Alekseje Pokuševského z Partizanu.

Andrew Albicy ve francouzském reprezentačním dresu řídí hru.

„Mají v týmu velká jména a hráče s velkými úspěchy. Pro nás je ale důležité jít do zápasu ne úplně s přehnaným respektem. Samozřejmě je musíme naskautovat, ale pak už je třeba nekoukat na to, kdo proti nám stojí, ale soustředit se na výkon tak, abychom měli co největší šanci uspět,“ uvedl Kříž.

„Musíme odehrát na vysoké úrovni celých čtyřicet minut. Proti takovým týmům nestačí jen dvacet. Uvidíme, jak rychle zapadne nový hráč Tony Perkins. Zatím jsme měli spolu jen jeden trénink, tak těžko soudit, ale zdá se, že nám může pomoct na obranné polovině i v rychlém přechodu do útoku,“ dodal Kříž.

S Gran Canarií se Nymburk utkal v EuroCupu v roce 2010. Na Kanárských ostrovech prohrál 54:69, ale doma zvítězil 79:71 po prodloužení. Celkově má pozitivní bilanci se španělskými týmy, když za posledních 12 let vyhrál 10 duelů a jen pět prohrál.

Mike Tobey, reprezentující Slovinsko, zažívá olympijskou premiéru v zápase s Argentinou.

„Čeká nás opravdu dobrý zápas proti špičkovému soupeři. Pod košem na mě čeká velká výzva měřit se s Mikem Tobeym, což je zkušený pivot, který na téhle úrovni hraje už hodně dlouho,“ uvedl pivot Marcus Santos-Silva, jenž má coby reprezentant Kapverd ke Kanárským ostrovům blízko.

„Trochu znám i druhého pivota Kuatha, proti kterému jsem hrál na univerzitě. Bude to velká bitva. Oni podobně jako Tenerife vyznávají týmové pojetí, nemůžeme se připravit na jednoho hráče, ale na všechny. Bude to velká výzva pro naši obranu. Ale pokud předvedeme výkon jako v prvním poločase na Tenerife, můžeme se měřit s kýmkoli. Jen to musíme udržet celý zápas. Pak nám věřím,“ dodal Santos-Silva.

Výsledky

USK Praha – BK Olomoucko

31. 1. • 17:30 • Sportovní hala Folimanka, Praha 2-Vinohrady

Koupit

27. ledna 2026

Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz

Premium
Za FC Pafos odkopal Josef Kvída bezmála 140 zápasů, momentálně nastupuje za...

Českou ligu nikdy nezkusil, od osmnácti si pročesával vlastní cestu. A když zmíníte, že jeho příběh doma není moc známý, přeruší vás: „Není známý vůbec. V pořádku, jiní zkrátka byli na očích víc.“...

27. ledna 2026

Tenisový zázrak z Melbourne. Vacherot uchvátil svět returnem z jiné planety

COŽE? Valentin Vacherot právě vyřadil Novaka Djokoviče a sám tomu nemůže uvěřit.

Loni na podzim šokoval tenisový svět senzační jízdou v Šanghaji. Valentin Vacherot tehdy přijel na tisícový turnaj jako hráč ze třetí stovky žebříčku a odjížděl s největším titulem kariéry. O několik...

26. ledna 2026  23:35

Everton doma srovnal s Leedsem až v závěru. Opět zaujal domácí objev Barry

Thierno Barry potvrdil gólem proti Leedsu svoji rostoucí formu.

Ve fotbalové Premier League hraje teprve první sezonu, přesto si útočník Evertonu Thierno Barry říká o pozornost. V pondělní dohrávce 22. kola zařídil svým gólem ze 76. minuty remízu 1:1 s Leedsem...

26. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  23:27

Dánští házenkáři míří do semifinále Eura, Francouzům se postup komplikuje

Johannes Golla z Německa se snaží zablokovat střelu dánského Mathiase Gidsela...

Dánští házenkáři jsou prvními semifinalisty Eura, které spolupořádají. Úřadující olympijští vítězové a mistři světa porazili v předposledním utkání čtvrtfinálové skupiny I v Herningu 31:26 Německo a...

26. ledna 2026  21:44

Sparta přestřílela Olomouc. Při speciálním zápasu se blýskl domácí Shore

Sparťan Shore střílí gól proti Olomouci.

Hokejová extraliga poněkud netradičně pokračovala i v pondělí. V předehrávce 46. kola Sparta na domácím ledě přivítala Olomouc. Oba týmy v tabulce dělily jen tři body. Utkání nakonec zvládli lépe...

26. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:43

Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri

Sjezdovka v Bormiu, ilustrační snímek

Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elisa Maria Negri, o čemž v pondělí informoval Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším...

26. ledna 2026  21:16

Portugalec za Portugalce. Dynamo opustil asistent, míří do ženské ligy v Číně

Trenéři Budějovic Pedro Resende (vlevo) a Miguel Santos.

Fotbalové České Budějovice v zimní přestávce mění jednoho z trenérů. V triu Portugalců skončil asistent Miguel Santos, který však byl kvůli absenci potřebné licence u Pedra Resendeho vedený v zápise...

26. ledna 2026  19:27

Spojení tenisu a luxusní módy. Sabalenková je novou tváří Gucci

Aryna Sabalenková se stala novou ambasadorkou italského módního domu Gucci....

Aryna Sabalenková má nové angažmá mimo tenisový kurt. Světová jednička se stala ambasadorkou italského módního domu Gucci a značka její premiéru pojala opravdu nepřehlédnutelně.

26. ledna 2026  19:03

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
26. 1.

Poprvé po boku hvězd. Špindl otevřel mladým Češkám dveře ke světové elitě

Česká lyžařka Tereza Koutná ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)

Tři roky čekala černá sjezdovka ve Svatém Petru, až se po ní znovu budou prohánět nejlepší lyžařky světa. V generálce technických disciplín na olympijské hry kromě hvězd v čele se superstar Mikaelou...

26. ledna 2026  18:53

Za zlato dva a půl milionu. Vláda slíbila olympijským medailistům finanční odměny

Sada medailí na zimní olympijské hry v Milánu a Cortině.

Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině vláda v individuálních sportech slíbila odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun. V případě...

26. ledna 2026  17:23,  aktualizováno  18:02

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.