Jedna čtvrtina zapsala Nymburk do dějin, přesto si výhru odváží Gran Canaria

  20:37aktualizováno  21:06
Nymburští basketbalisté podlehli v Lize mistrů ve 2. kole osmifinálové fáze Gran Canarii 64:67 a ve skupině L zůstávají jako jediní bez výhry. Pražské publikum sledovalo dva velké obraty, španělský favorit ve druhé desetiminutovce zvládl jen tři body a pustil domácí do trháku, po přestávce se však rychle vrátil do hry.
Martin Kříž (v černém) z Nymburku a Pierre Pelos z Gran Canaria na doskoku | foto: Deml OndřejČTK

Nejlepšími střelci českého mistra byli Sir’Jabari Rice a čerstvá posila z italského Trevisa Tony Perkins s 10 body, druhý jmenovaný přidal sedm asistencí. Za vítěze zaznamenali po 11 bodech Nicolas Brussino a Mike Tobey.

Svěřenci trenéra Orena Amiela před týdnem podlehli na hřišti dalšího španělského celku Tenerife 80:104, Gran Canaria měla na kontě domácí porážku s Terstem 71:77. Tentokrát nymburští hráči poté, co vyhráli druhou čtvrtinu drtivě 18:3, vedli v poločase 34:25. Hosté však nakonec vydřeli vítězství. Těžká střela Vojtěcha Hrubana z dálky zároveň s klaksonem přesná nebyla.

Další duel čeká Nymburk ve středu 4. února na palubovce Terstu.

Gran Canaria se sice pětibodovou šňůrou dostala do vedení 9:4, ale Nymburk předvedl ještě o bod delší sérii a poprvé v utkání vedl 12:11. Na koš Jaquana Lawrence navázal prvními body v novém působišti Perkins, jenž navíc získal balon pod vlastním košem a po jeho přihrávce zakončil únik Sir’Jabari Rice. Po odpovědi Pierra Pelose znovu získal domácím náskok Lawrence, který si polepšil už na šest bodů.

Jenže hosté třemi trojkami za sebou Pelose, Miquela Salva i Andrewa Albicyho bleskově otočili na 22:14. Potom však Gran Canaria nedala šest minut a 26 sekund koš a Nymburk otočil stav sérií 12:0. Přitom mezi košem Marcuse Santose-Silvy z 23. minuty a jeho následnou jednou úspěšnou šestkou také tři minuty nebodoval.

Nymburk povolil soupeři za celou druhou čtvrtinu pouhé tři body a na jejím konci díky Perkinsově trefě a Riceovým dvěma trestným hodům zvýšil už na 34:25.

Martin Kříž se s nymburskými spoluhráči hecuje před zápasem.

Druhý poločas začali hosté Albicyho trojkou. Střelou z perimetru sice odpověděl František Rylich, ale 14. tým španělské ACB ligy osmibodovou šňůrou snížil na 36:37. Zlepšenou střelbu z dálky potvrdili Brussino a Eric Vila. Hosté dokázali šestibodovou sérií srovnal na 46:46, trojkou zareagoval Jaromír Bohačík, soupeře však v závěru třetí čtvrtiny překlopil vedení na svou stranu.

Český šampion na startu závěrečné desetiminutovky otočil díky trojkám Rylicha a Ondřeje Sehnala na 57:54. Po obratu soupeře Nymburk ještě vedl po Perkinsově koši 59:58, Gran Canaria kontrovala na 64:59. Domácím ještě dal naději 6,6 sekundy před koncem Sehnal trojkou na 64:65, ale dvěma šestkami odpověděl Brussino a Hrubanův pokus s klaksonem už cíl nenašel.

Basketbalová Liga mistrů

2. kolo osmifinálové skupiny L

ERA Basketball Nymburk - Dreamland Gran Canaria 64:67 (16:22, 34:25, 51:52)
Nejvíce bodů: Perkins a Rice po 10, Kříž, Rylich a Sehnal po 8 - Brussino a Tobey po 11, Wong 9. Fauly: 18:19. Trestné hody: 11/5 - 18/15. Trojky: 7:6. Doskoky: 32:39.

Tabulka:

1.Gran Canaria211138:1413
2.Tenerife110104:802
3.Terst11077:712
4.Nymburk202144:1712








