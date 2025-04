„V prvním utkání jsme to nebyli my. To je na tom to nejbolavější. Snažili jsme se ale udržet klid, poučit se a dělat vše pro to, abychom teď byli lepší. Bude to opravdu těžký zápas. Ale jsem si jistý tím, že můj tým tam předvede svoji mnohem lepší verzi. Pak s nimi můžeme soupeřit,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Nymburka Francesco Tabellini.

ONLINE: Galatasaray – ERA Nymburk Odvetný zápas čtvrtfinále Ligy mistrů od 18:00 podrobně v reportáži.

Nymburk postoupil do hlavní soutěže Ligy mistrů z kvalifikace a prohrál v ní jen tři ze třinácti utkání. Venku ale zvítězil ve všech šesti duelech. Povedlo se mu to v základní skupině i na hřišti Galatarasaye, kde vyhrál 87:75.

„Hned jsme si říkali, že venku jsme ještě neprohráli, tak budeme dělat vše pro to, abychom sérii vrátili zpátky domů. Bude se začínat od nuly, bude to úplně jiný zápas. Tlak bude na Galatasarayi, aby tu sérii ukončil. My do toho můžeme jít s čistou hlavou. Je to série na dvě výhry a Galatasaray má zatím pořád jen jednu, kterou slavili trochu předčasně,“ uvedl střelec Vojtěch Hruban, který minule odehrál 100. utkání v Lize mistrů.

„Neřekl bych, že se na nás v prvním utkání podepsal tlak z důležitosti zápasu. Všichni jsme byli nadšení, že můžeme hrát takový zápas. V první půli jsme ještě odvedli celkem slušnou práci, ale do druhé oni nastoupili skvěle, trefovali i těžké střely, trojku za trojkou a my si s tím neporadili. Nedařilo se získávat nerozhodnuté míče, nefungoval nám rychlý přechod do útoku. Věci, které my máme rádi, použili oni proti nám. To se nám teď ve druhém utkání nesmí stát,“ uvedl rozehrávač Stephen Brown.

Stephen Brown z Nymburka po zápase se Szombathely v Lize mistrů.

Výhru Galatasaraye v Praze zařídil především Will Cummings, který zaznamenal 33 bodů. „Je důležité ho zastavit. Je to skvělý hráč a pro ně hodně důležitý. Ale není to jen o něm. Mají tam spoustu dobrých hráčů jako Palmer, Gray. U tak silného protivníka si musíme hlídat všechny,“ dodal Brown.

V domácí lize čeká Nymburk čtvrtfinále až 18. dubna, takže měl mezi zápasy volno. „Byl čas se z toho oklepat. V těchto sériích platí, že nejlepší je mít krátkodobou paměť a myslet jen na ten další zápas. Nehraje se na skóre, takže je jedno, o kolik se prohrálo, musíme myslet jen na to, jak teď vyhrát. Už jsme tady dokázali zvítězit, takže se toho nebojíme,“ prohlásil rozehrávač Ondřej Sehnal.