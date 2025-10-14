Basket ONLINE: Nymburk kráčí v LM k další výhře, po půli vede nad Chalonem o 48:42

  18:15aktualizováno  19:00
Nymburští basketbalisté hrají i druhý zápas v Lize mistrů v Praze na Královce, tentokrát vítají francouzský Élan Chalon. V utkání půjde o první místo v tabulce skupiny B. Český šampion vstoupil do soutěže minulý týden výhrou nad ázerbájdžánským Sabahem 93:65. Chalon zvítězil na palubovce Alby Berlín 81:76. Duel sledujte od 18.30 v podrobné online reportáži.
Sir'Jabari Rice z Nymburka se chystá na zápas

Trenér Oren Amiel má k dispozici i rozehrávače Ondřeje Sehnala, který kvůli zranění vynechal utkání se Sabahem, ale v sobotu už nastoupil v lize v Pardubicích.

„Už se nemůžu dočkat. Přece jen pro mě bylo těžké na ten první zápas koukat jen z lavičky, když jsem nemohl pomoct týmu. Ještě nebudu stoprocentní, ale budu už schopný hrát,“ uvedl Sehnal na klubovém webu.

ONLINE: ERA Nymburk vs. Élan Chalon

Zápas basketbalové Ligy mistrů sledujte podrobně.

„Kluci to se Sabahem zvládli. Chalon bude těžší výzva. Snaží se hrát něco podobného, co poslední roky hrajeme my. Rychle točí sestavou, aby udržovali tempo na vysoké úrovni. Snaží se hrát velmi agresivně obranu po celém hřišti, zdvojují, aby soupeře vyvedli z míry a bral si těžké střely, který nejsou tak připravené. Určitě to bude soupeř úplně jiné úrovně, než s jakou jsme se letos zatím potkali,“ prohlásil Sehnal.

Čtvrtfinalista minulého ročníku francouzské ligy Chalon se vrátil do evropských pohárů po osmi letech. Mezi hvězdy týmu patří Američan reprezentující Kamerun Jeremiah Hill, který dává 19 bodů za zápas, kapitán Lionel Gaudoux, Zac Cuthbertson či kanadský reprezentant Nate Darling, který má za sezonou starty v NBA v dresu Charlotte.

Blake, ostrý jako břitva. Kterak se Schilb stal v Burgundsku klubovou legendou

Francouzský mistr z let 2012 a 2017 a bývalý účastník Euroligy se do hlavní fáze Ligy mistrů dostal z kvalifikace. Postupně porazil švýcarský Fribourg (107:80), Porto (100:79) a ve finále Murcii (96:88).

„Nebude to nic jednoduchého, ale věřím, že pokud budeme hrát náš basket, tak můžeme být úspěšní. Před týdnem jsme ještě netušili, jak na tom jsme. Ta výhra pro nás byla důležitá, abychom se uklidnili. Zápas od zápasu se opravdu zlepšujeme. Jak ta chemie, čtení mezi sebou, tak vlastně i to, že dokážeme v obraně zabrat, když je to hodně potřeba,“ konstatoval Sehnal.

Počítá s tím, že domácí vystoupení budou ve čtyřčlenné skupině klíčová. „Pokud chceme být úspěšní, tak musíme vyhrát všechna tři domácí utkání a minimálně jednou vyhrát venku. Věřím, že nám přijdou pomoct fanoušci,“ uvedl.

Hlavně nemít výčitky. Nymburský pivot o štaci v NFL i vstupu do Ligy mistrů

Před týdnem Chalon porazil v domácí soutěži Monako, finalistu minulé euroligové sezony. „Opravdu předvádějí velmi dobrý výkon. Myslím si, že letos budou velmi úspěšní ve francouzské lize. Věřím, že po nás je to nejlepší tým naší skupiny. Lepší zápas v základní skupině určitě nebude,“ řekl Sehnal.

Pivot Marcus Santos-Silva zná Chalon z působení ve francouzské lize, kde hrál v minulé sezoně za Saint-Quentin. „Hrají hodně rychle. Mají atletické hráče a k tomu je tam velmi dobrý střelec Hill. Ale i ostatní umí dávat body. Loni měli problémy, ale pak vyměnili trenéra. Od příchodu Elrica Delorda se jim začalo dařit. My tehdy byli jejich prvním soupeřem po této změně a porazili nás snad o 30 bodů. Je to opravdu nebezpečný tým,“ prohlásil Santos-Silva.

