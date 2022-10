Viditelná ruka Adama Smithe varuje. Do Česka přijelo Bilbao

„Konfrontace se španělským basketbalem je to nejvíc. Stačí se podívat na výsledky španělské ligy z minulé sezony, kdy sestoupily čtvrtfinalista Eurocupu Andorra a dvojnásobný vítěz Ligy mistrů Burgos. Je to vyrovnaná soutěž, ve které se může stát všechno. Je to nejrozvinutější basketbalová soutěž v Evropě, spousta hráčů tam hraje velmi chytře,“ uvedl v tiskové zprávě nymburského klub reprezentační křídelník Lukáš Palyza.

„Takže hned na začátek nás čeká velmi vyspělý soupeř, kterému budeme muset čelit nejen dynamikou, rychlostí a tvrdostí, ale i inteligencí. Máme nabitou skupinu a doma prostě musíme vyhrávat. Věřím, že znovu ukážeme, že tento chytrý basketbal nám sedí a že budeme schopni Bilbao doma porazit,“ doplnil Palyza.

Nymburk, který v letech 2020 a 2021 hrál na Final Eight čtvrtfinále, loni vypadl už v základní skupině. Tentokrát už na nepostupovém čtvrtém místě ve skupině skončit nechce.

Lotyšský trenér Roberts Štelmahers

„Máme těžkou skupinu, ale to je vlastně každá, protože všechny týmy v Champions League jsou na vysoké úrovni a je těžké proti nim hrát. Musíme být trpěliví a předvádět vyrovnané výkony. Pokud předvedeme to, na co máme, tak máme dobrou šanci postoupit do dalších kol,“ uvedl v tiskové zprávě českého klubu jeho lotyšský trenér Roberts Štelmahers. Po minulé sezoně nahradil Slovince Aleksandera Sekuliče, který odešel do ruského Krasnodaru.

„Naše skupina je zatím dost nečitelná, vyrovnaná a nedokážu odhadnout, kdo by měl mít toho černého Petra a vypadnout. Hlavně si přeji, abychom to nebyli my. Ale věřím, že nebudeme, protože tým máme minimálně stejně silný jako loni, kdy jsme měli velkou smůlu na zdravotní problémy a stejně jsme hráli do poslední chvíle o postup. Takže věřím, že to bude letos lepší. Náš cíl je postoupit,“ uvedl sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.

S Nymburkem hrál proti Bilbau v roce 2010 ve čtvrtfinále Eurocupu, které zvládli Španělé po výhře v Praze 59:47 a domácí porážce 46:52. V roce 2013 se týmy potkaly ve skupině. Nymburk vyhrál venku 85:83, doma podlehl 69:83.

Nymburk po vstupu do ligy sobotní reprízou finále v Opavě, kde zvítězil 69:61, otestuje opět formu obměněného kádru. Z něho odešel i kapitán Vojtěch Hruban do týmu London Lions a další lídr Jerrick Harding do Manresy. Všech šest dosavadních ročníků Ligy mistrů v kádru Nymburka zažili už jen Petr Benda a Martin Kříž.

Bilbau odešly opory v čele s pivotem Ángelem Delgadem, navíc se zranil klíčový střelec Andrew Goudelock, který má za sebou kariéru v NBA či Eurolize. Mezi současné opory Bilbaa patří 213 centimetrů vysoký pivot Jeff Withey, který má na kontě 209 zápasů v NBA. Dalšími jsou Michale Kyser, Ludde Haakanson a posilami jsou Emir Sulejmanovič, Xavi Rabaseda a Adam Smith, jenž je v posledních dnech nejlepším střelcem baskického celku.

Jeff Withey (v bílém) z New Orleans se marně pokouší prorazit utažský dvojblok Rudy Gobert (nahoře) a Derrick Favors.

„Bilbao je jedním z favoritů na vítězství ve skupině. Podle soupisky to vypadá, že postavili velmi dobrý tým a nečeká nás rozhodně nic jednoduchého. Já osobně bych na začátek přivítal někoho jiného, ale nic s tím nenaděláme a sám jsem zvědavý na konfrontaci s takovým týmem, protože s takovou kvalitou jsme se v tomto složení ještě nesetkali. O to důležitější bude se opřít o dobrou obranu a nutit soupeře do těžkých střel,“ řekl Benda.

„Určitě je to klub nejvyšší úrovně. Už jen podle jmen, která podepsali. Hrají také nejlepší evropskou ligovou soutěž. Musíme proti nim ukázat to nejlepší a nechat na hřišti všechno, pokud je chceme porazit,“ dodal pivot Luboš Kovář.