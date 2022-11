Mrzutý faul sebral v Lize mistrů šanci na výhru. Nad postupem Kříž kříž nedělá

„První poločas nevyšel podle našich představ. Přišlo mi to jako v prvním vzájemném zápase, kdy Bahcesehir trefil úplně vše a nám to nepadalo,“ řekl Kříž. „Za druhý poločas nám ale musím dát kredit. Šli jsme z nějakých minus třinácti na plus šest. Závěr nás proto může hodně mrzet,“ doplnil.

Nymburk vstupoval do poslední čtvrtiny s vedením 69:64, pak ještě vedl 73:67, ale poslední část prohrál 11:24. Zkušený reprezentant označil za důležitý moment také zákrok spoluhráče Erica Locketta minutu a čtvrt před koncem. Američan trefil za stavu 75:79 dvoubodový koš, rozhodčí ale po zhlédnutí videa usoudili, že se dopustil nesportovního faulu.

Místo toho, aby Nymburk snížil na rozdíl dvou bodů, čelil naopak dvěma trestným hodům, které Yigit Arslan proměnil. Vzápětí přidal koš i Kartal Özmizrak.

„Bylo tam sporné rozhodnutí ohledně útočného faulu, který byl nakonec úmyslný. Tam se to hodně zlomilo, protože dali dvě šestky, pak ještě koš a osm bodů ztráty už bylo moc,“ uvedl Kříž. „Ve čtvrté čtvrtině jsme polevili v obraně, v útoku si neposouvali míč, jak jsme chtěli a už to nedokázali zvrátit,“ podotkl rodák z Pardubic.

Nymburk nenavázal na domácí vítězství 79:76 a má s tureckým soupeřem horší vzájemné skóre. Aby Středočeši udrželi naději na jedno ze tří postupových míst, musí za dva týdny porazit doma Igokeu. „Nemůžeme věšet hlavy. Musíme pokračovat dál. Čekají nás nějaké zápasy v české lize a pak musíme porazit co největším rozdílem Igokeu,“ řekl Kříž.

Sestřih ze zápasu Bahcesehir - Nymburk:

Bosenský celek je sice čtvrtý, má ale zápas s Bilbaem k dobru. Nymburk s ním v prvním utkání prohrál 74:91. „V tomhle formátu čtyřčlenné skupiny jde o každý zápas. Ještě je to v naší režii, ale máme co dělat. Zápas s Igokeou bude hodně důležitý. Doufejme, že to bude stačit,“ dodal Kříž.