Nymburk v Lize mistrů: i proti německému velkoklubu je naděje na první místo

Autor: ,
  18:04
Nymburští basketbalisté vítají ve středu na úvod odvetné části Ligy mistrů německý velkoklub Albu Berlín a pokusí se oplatit soupeři říjnovou porážku 78:94. Svěřenci trenéra Orena Amiela by v případě vítězství vyšším bodovým rozdílem udrželi naději na první místo ve skupině B, které bude znamenat přímý postup do osmifinále.
KeyShawn Feazell (6) z Nymburka mezi soupeři z Alby Berlín

KeyShawn Feazell (6) z Nymburka mezi soupeři z Alby Berlín | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Jhamir Brickus (u míče) z Nymburka uniká Bennetu Hundtovi z Alby Berlín.
Vojtěch Hruban (vlevo) z Nymburka se snaží uniknout Maltemu Delowovi z Alby...
Nymburský trenér Oren Amiel
Martin Kříž z Nymburka zakončuje na koš Alby Berlín.
9 fotografií

Pokud ovšem Češi neuspějí, budou se muset v prosincových duelech na palubovkách ázerbájdžánského Sabahu a francouzského Chalonu poprat o udržení nejhůře třetího místa pro lednovou baráž o postup. V Nymburce začne středeční zápas v 18:30.

Nymburk po úvodní výhře nad Sabahem 93:65 podlehl doma Chalonu 95:97 po druhém prodloužení a má na kontě jedinou výhru. Francouzský tým je suverénní, Alba má dvě vítězství a Sabah žádné. V Berlíně se Nymburk potýkal s agresivním presinkem soupeře po celém hřišti a výsledkem bylo velké množství ztrát. Český mistr bude chtít doma využít svoji sílu v rychlému přechodu do útoku.

ONLINE: ERA Nymburk – Alba Berlín

Duel Ligy mistrů ve středu 12. listopadu od 18.30

„Věřím, že doma to může vypadat jinak. Když se rozeběhneme a je nenecháme běhat, tak věřím, že můžeme vyhrát i větším bodovým rozdílem, než oni nás porazili u nich,“ uvedl v tiskové zprávě klubu nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal.

„Oni nás nenechali se rozběhnout, což je jednou z našich hlavních zbraní. Bylo tam strašně moc ztrát, což si v takovém zápase nemůžeme dovolit. Je jenom na nás, jak se z toho poučíme. Pevně věřím, že na Královce to bude úplně o něčem jiném,“ řekl kapitán Martin Kříž.

Liga mistrů, pak NBA Europe?

Alba se přesunula do Ligy mistrů po předchozích šesti sezonách strávených v Eurolize, celkem odehrála 12 ročníků. Motivací k přesunu může být i jednání o vstupu do NBA Europe. Nedávno bylo oznámeno, že právě Berlín je jedním ze 12 měst, se kterými se počítá pro zahájení soutěže v říjnu 2027 společně s Mnichovem, Milánem, Římem, Londýnem, Manchesterem, Paříží, Lyonem, Madridem, Barcelonou, Aténami a Istanbulem.

Berlínský celek se v prvním vzájemném souboji dobře vyrovnal se ztrátou střelce Boogieho Ellise, který přestoupil do euroligové Dubaje. Nově má za něj náhradu v podobě jiného Američana Alexe O’Connella, který přišel ze zámořské NBA G-League z newyorské farmy Westchester Knicks.

„Bude to pro ně velmi dobrá posila. Je to velmi dobrý střelec. Nehraje sice tolik s míčem jako Ellis, ale do jejich systému dobře zapadne,“ uvedl nymburský pivot KeyShawn Feazell, který s O’Connellem působil v týmu univerzity Creighton v NCAA.

Tahounem Nymburka by měl být opět Sir’Jabari Rice, který je s průměrem 22 bodů na utkání druhým nejlepším střelcem soutěže za bývalým nymburským hráčem Jerrickem Hardingem, aktuálně oporou Rytasu Vilnius.

Alba Berlín, gigant, který se stáhl a vsadil na NBA. Jaká síla teď čeká Nymburk?

Domácí budou postrádat zraněného pivota a nejlépe doskakujícího hráče soutěže Marcuse Santose-Silvu. Nově ovšem bude k dispozici J. T. Shumate, který se do Nymburka vrátil po krátkém angažmá ve francouzské Bourgu.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bilbao vs. BrnoBasketbal - Utkání 5. kola skupiny E - 11. 11. 2025:Bilbao vs. Brno //www.idnes.cz/sport
11. 11. 20:00
  • 1.00
  • 24.90
  • 21.00
Nymburk vs. Alba BerlínBasketbal - 4. kolo skupiny B - 12. 11. 2025:Nymburk vs. Alba Berlín //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:30
  • 1.95
  • 15.50
  • 2.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

ONLINE: Začíná play off Ligy mistrů. Kometa hraje proti švédskému mistrovi

Sledujeme online
Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu.

Vrací se hokejová Liga mistrů, v úterý večer má na programu první zápasy osmifinále. Do něj se propracovala také brněnská Kometa, jež hraje od 19 hodin na půdě švédského Luleå Hockey. Utkání...

11. listopadu 2025  18:45

Fotbalová sedmnáctka na MS po prohře s USA šťastně proklouzla do play off

Pavel Drsek, trenér české fotbalové sedmnáctky

Česká fotbalová reprezentace do 17 let na mistrovství světa v Kataru zakončila skupinu I porážkou 0:1 s USA, přesto postoupila do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Pavla Drska se vešli mezi osm...

11. listopadu 2025  18:38

Nymburk v Lize mistrů: i proti německému velkoklubu je naděje na první místo

KeyShawn Feazell (6) z Nymburka mezi soupeři z Alby Berlín

Nymburští basketbalisté vítají ve středu na úvod odvetné části Ligy mistrů německý velkoklub Albu Berlín a pokusí se oplatit soupeři říjnovou porážku 78:94. Svěřenci trenéra Orena Amiela by v případě...

11. listopadu 2025  18:04

Na dosah semifinále i udržení trůnu. Alcaraz na Turnaji mistrů znovu vyhrál

Carlos Alcaraz se raduje z vítězství na Turnaji mistrů.

Světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska porazil na tenisovém Turnaji mistrů 6:7, 7:5, 6:3 Američana Taylora Fritze a druhou výhrou se v Turíně výrazně přiblížil semifinále. Jistotu postupu získá...

11. listopadu 2025  17:41

Strašák hokejistů, co umí ničit kariéry. Krevní sraženina z NHL vyřadila i Kulicha

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Žádná sranda, Jiří Kulich musí na chvíli pozastavit hokejovou kariéru v NHL. „Souvisí to s krevní sraženinou a je to dost vážné. Chybět nám bude dlouho,“ prohlásil v pondělí Lindy Ruff, kouč Buffalo...

11. listopadu 2025  17:33

Divoké publikum uvidí hvězdy. Na světové kamarády se těší Švábíková i Staněk

Amálie Švábíková a Tomáš Staněk na tiskové konferenci k Czech Indoor Gala.

Tyčkařka Tina Šutejová či koulař Leonardo Fabbri, který ve své zdravici pozdravil kamaráda Tomáše Staňka, dorazí v únoru do Ostravy. Atletický mítink Czech Indoor Gala bude znovu patřit do elitní...

11. listopadu 2025  17:29

Šest zápasů a dost. Strakova záchranářská mise v Košicích skončila předčasně

Český trenér František Straka hodnotí utkání Košic s Michalovcemi.

Měsíc a dost. Známý fotbalový trenér František Straka v Košicích byl po šesti zápasech odvolán. „Důvodem jsou špatné výkony i výsledky,“ prohlásil klubový prezident Dušan Trnka. S českým koučem končí...

11. listopadu 2025  17:10

Ústí: pokuta 100 tisíc, konec Červenky, let do Afriky. Tmavého Messiho kouč nečeká

25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Domácí trenér...

Za nevídanou ostudu 2:7 v podzimní druholigové derniéře ve Vlašimi padly ve fotbalovém Ústí nad Labem tresty. „Hráči se museli hodinu a půl koukat na to, co předvedli. A jako tým včetně realizáku...

11. listopadu 2025  16:52

Třicet let, šest rekordů. Krejčí zlepšil české maximum v NBA, projděte si ta předchozí

Vít Krejčí z Atlanty zakončuje na koš Orlanda.

Vít Krejčí prožil v pondělí večer nejlepší zápas své kariéry v NBA, byl to ale také nejlepší střelecký výkon českého hráče v zámořské soutěži v historii. Jak se statistiky vyvíjely od příchodu...

11. listopadu 2025  16:30

Originální oslava Litvínova: štafeta na 19,45 km uvnitř stadionu, začal Reichel

Pamětní medaile Chezatonu, štafetového běhu v hokejovém Litvínově.

Další nevšední akci uspořádali fanoušci hokejového Litvínova z fanklubu Ropáci on Tour. Osmdesáté narozeniny klubu oslavili na den přesně štafetovým během v útrobách Zimního stadionu Ivana Hlinky....

11. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  16:08

První sestava kouče fotbalistů Köstla: kdo by měl proti San Marinu nastoupit?

Čeští fotbalisté při nástupu před kvalifikačním utkáním na Faerských ostrovech.

Svou první nominaci má od minulého týdne za sebou, což byla ta snazší práce. Ale jak dočasný trenér národního mužstva fotbalistů Jaroslav Köstl složí svou premiérovou sestavu? Česko ve čtvrtek večer...

11. listopadu 2025  16:01

Šampionát v krátkém bazénu čeká 15 českých plavců v čele se Seemanovou

Barbora Seemanová na Plzeňských sprintech

Na mistrovství Evropy v krátkém bazénu bude Česko reprezentovat 15 plavců. Největší hvězdou výpravy bude obhájkyně stříbra na 200 metrů volný způsob Barbora Seemanová. V týmu bude i Kristýna Horská,...

11. listopadu 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.