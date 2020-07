Nymburk se dozví soupeře pro Ligu mistrů 15. července

Nejlepší český tým ovládl základní část této sezony LM a je ještě ve hře o triumf, o nějž se má po přerušení soutěže kvůli pandemii koronaviru bojovat ve Final Eight od 30. září do 4. října.

Pátý ročník Ligy mistrů bude mít co se týče složení týmů největší kvalitu. Ze 44 klubů skončilo 41 mezi nejlepšími osmi v domácích soutěžích a z 25 účastnických zemí se představí 14 mistrů. Nymburk je mezi 28 celky, které mají jisté místo v základní skupině, zbývajících 16 týmů bude hrát kvalifikaci.

Ta má na programu dvě kola a odstartuje 15. září, začátek základních skupin je naplánován na 13. října. Ze čtyř osmičlenných skupin postoupí nejlepší čtyři do 1. kola play off, které se hraje stejně jako čtvrtfinále na dva vítězné zápasy. Potom následuje Final Four. Vítěz získá milion eur.