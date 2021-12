V Lize mistrů o postup. Reprezentace bosenskému tlaku podlehla, co Nymburk?

Vítězství by přineslo ještě jeden benefit. Český šampion by zůstal před závěrečným domácím duelem s Galatasarayem Istanbul ve hře o přímý postup z prvního místa.

„Je to zápas o všechno. Před minulým duelem s PAOK jsme měli vše ve svých rukou, ale prohrou jsme si to zbytečně pokazili a zkomplikovali si situaci. Na druhou stranu, když teď porazíme Igokeu, postupujeme,“ řekl v tiskové zprávě kapitán týmu Vojtěch Hruban.

Nymburk se vrací do Ligy mistrů takřka po měsíční pauze, poslední duel v ní sehrál 9. listopadu. S jedním z celků ze Soluně doma zaváhal 71:75 poté, co prohrál závěrečnou čtvrtinu rozdílem 16 bodů (10:26). „I proto je na nás teď trochu tlak a musíme vyhrát,“ připustil rozehrávač Jakub Tůma.

Svěřenci trenéra Aleksandera Sekuliče porazili Igokeu v prvním duelu 86:82, tehdy se 29 body blýskl americký rozehrávač Jerrick Harding. V odvetě Nymburk potřebuje neprohrát o více než tři body, aby si udržel lepší vzájemnou bilanci. Poté by mu k postupu stačilo uhrát v posledním kole s Galatasarayem stejný výsledek jako Igokea proti PAOK. Pokud by však čeští mistři s Igokeou prohráli rozdílem čtyř a více bodů, museli by doma nad Galatasarayem nutně vyhrát.

Igokea obhajuje v Lize mistrů osmifinálovou účast a je jediným zástupcem ze zemí bývalé Jugoslávie.

Nymburk se bude snažit eliminovat sílu soupeře na doskocích. V prvním vzájemném duelu si bosenský celek připsal o 19 doskoků více než Nymburk a s průměrem 44,5 doskoku na zápas je Igokea nejlépe doskakujícím celkem sezony.

„Igokea má velký a silný tým a nemůžeme čekat, že je budeme na doskoku porážet. Náš cíl musí být snažit se jim vyrovnat, tu jejich převahu na doskoku co nejvíce smazat a pak bychom neměli mít problém. Basketbalově jsme si v prvním zápase dokázali, že jsme na tom lépe, ale nesmíme propadnout v bojovnosti,“ prohlásil Hruban, který se vrátil po zranění ramene.

Hlavním tahounem bosenského celku je americký podkošový hráč De’Shawn Stephens, který dal Nymburku v prvním duelu 19 bodů. Dalšími oporami jsou rozehrávači Antabia Waller s průměrem 13,3 bodu nebo Markel Starks (12,8). Igokea doma vyhrála v LM šest z posledních osmi zápasů.

„Dá se říci, že je to zápas o všechno. Pak sice máme ještě k dobru zápas s Galatasarayem, ale v tomto systému je vidět, že jedna smolná domácí prohra úplně zamíchá kartami. V takto vyrovnané soutěži se vůbec nedá předpovídat, co se na hřišti stane a je třeba se rvát o každý balon a bod,“ řekl křídelník Lukáš Palyza.

Právě on se vrací na místo, kde odehrál svůj zatím nejlepší zápas Ligy mistrů. V minulé sezoně musel Nymburk hrát v hale Laktaši s Bambergem, jelikož německý celek nemohl kvůli koronavirovým opatřením využít domácí prostředí. A Palyza byl strůjcem nymburské výhry, když dal 26 bodů a ve druhé půli otočil zápas.

Do Bosny se v krátké době Palyza vrací, v Sarajevu s Lubošem Kovářem nedávno nastoupili v kvalifikaci o mistrovství světa 2023. Teď si mohou spravit chuť po porážce 90:97.

Na Balkán vyrazili nymburští hráči už v neděli v 6 hodin ráno a do Banja Luky dorazili po dvanácti hodinách cesty. Utkání začne v 18:30.